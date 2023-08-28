CANLI YAYINLARLA VAKIFLAR ŞEHRİ KASTAMONU'DA DEVRİ ALEM





Tarih, kültür, medeniyet ve vakıflar şehri Kastamonu'dan canlı haber ve makalelerle belgesel tadında İsmail Kahraman ile Devri Alem, Tarih, kültür, medeniyet ve vakıflar şehri Kastamonu'dan canlı haber ve makalelerle belgesel tadında İsmail Kahraman ile Devri Alem,

Kastamonuda Vakıf medeniyetinin izini sürerken Şeyh Şaban-ı Veli Camii ve İstiklal Marşı'nın ilk kez halka okunduğu Nasrullah Camii, Vakıf eserlerimiz hanlar, hamamla, çarşı ve tarihi vakıf köprüleri geziyoruz. Başta TGRT belgesel TV olmak üzere çok sayıda tv kanalında yayınlanan devri alem programı

olarak belgeseller çekerek asırlar önce mal ve mülkünü bağışlayarak vakıf kuran isimleri unutulmuş nesilleri kesilmiş Vakıflar işgal edilip yağmalanmış. Bu yüzden vakıf insanlarını hatırlamak ve vakıf bilinci oluşturmaya çalışıyor bu konuda İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi

olarak vakıflar arşivi çalışma yapıyoruz.



Başta Anadolu olmak üzere İslam medeniyeti coğrafyası bütün vefasızlığa rağmen vakıf eserleri ile dolu.

50 yıla yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımızda tarihi, vakıflar ve vakıf insanlarını araştırıp belgesel programlar çekmeye devam ediyoruz.

Kastamonu tam bir vakıf şehri. 24 Ağustos 2023 tarihinde Safranbolu üzerinden geldiğim bu güzel ilimize ilk kez 1992 yılında bir akşam üzerleri gelmiştim. Bir çok kez geldiğim Kastamonu muhteşem bir vakıf şehri şeyh şabanı Veli vakıf külliyesini ziyaret ederek Kastamonu’daki vakıf eserlerini adım adım gezerken asırlar önce vakıf kuran eser yapan insanlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum.

Kastamonu vakıf eserleri belgesel çekimleri yaparken canlı yayınlar da gerçekleştirdik.

İlgi ile izlenen canlı yayınlar ve belgesel tadında

farkı ile çektiğimi belgeseller başta TGRT belgesel tv olmak üzere çok sayıda televizyon kanalında yayınlanacak.

TARİH KÜLTÜR MEDENİYET VELİLER VE ŞEHİTLER YURDU VAKIFLAR DİYARI KASTAMONU'DA TARİHÇİ YAZAR ZÜHTÜ ASLAN İLE CANLI BELGESEL SÖYLEŞİ YAPTIK

KASTAMONU ŞEHİR MERKEZİNDEN 24 AĞUSTOS 2023'DE YAPTIĞIM CANLI YAYINLAR

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

30 YIL ÖNCE KASTAMONU

Zaman hızla geçiyor. 1992 yılında ilk kez geldiğim Kastamonu gerçekten görülmeye değer.

Kastamonu'da 30 yıl önce, 1992'de çekilen ve tüm zamanların en iyi belgeselleri arasında yer alan ve halen TGRT Belgesel tv de yayınlanan Buram Buram Anadolu Kastamonu belgeseli ile sizleri baş başa bırakıyorum.



TGRT'de her gün yayınlanan Devri Alem belgesel programı olarak bizde 30 yıl sonranın Kastamonu belgeselini çekerek tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz.

Vakııflar şehri Kastamonu’nun Camileri ve Külliyeleri

İnşa edildiği günden bugüne ayakta kalmış tarihi Kastamonu camileri ve külliyeleri, mimari değerleri ile önemli bir yerde bulunuyor ve geçmişe ışık tutuyor. Kastamonu’nun en eski yapılarından biri olan İsmail Bey Külliyesi, Kastamonu’da gezilecek yerlerin başında geliyor. Evliyalar şehri olarak anılan Kastamonu’da pek çok cami ve külliye yer alıyor.

Kastamonu’da ziyaret edebileceğiniz Vakıf külliyeler

Hayır sever vakıf insanları, Kastamonu’yu vakıf eserleriyle donatmış. Asırlar önce Vakıflar kurup külliyeler yapmışlar işte vakıf külliyelerinden bazıları:

Nasrullah Kadı vakfı Camii ve Şadırvanı

İsmail Bey vakfı Külliyesi

Yakup Ağa vskfı Külliyesi

Şeyh Şaban-ı Veli vakfı Külliyesi

Mahmut Bey vakfı Camii

Atabey Gazi vakfı (Kırk Direkli) Cami

Yılanlı vakfı Külliyesi

Küre Akşemseddin vakfı Camii

Kastamonu’nun Tarihi Vakıf Hanları

Kastamonu Aktarlar Çarşısı’nda yer alan İsmail Bey Hanı (Kurşunlu Han), günümüzde turistik açıdan en popüler olan tarihi Kastamonu hanlarında biri. Şehirde tarihi özellikleri ile dikkat çeken hanları gezerek tarihe tanıklık edebilirsiniz.

Kastamonu’da görülmesi gereken Tarihi Vakıf hanları

Hanlar ve kervansaraylar çok önemli hayır sever vakıf insanları insanların ücretsiz konaklamaları için hanlar ve kervansaraylar yapmış Kastamonu tam bir vakıf şehri

ile vakıf hanlarından bazıları:

İsmal Bey Hanı (Kurşunlu Han)

Deve Hanı

Urgan Hanı

Gökçeağaç Hanı

Penbe (Balkapanı) Han

Cem Sultan Bedesteni





Aşirefendi Hanı

Kastamonu’nun Tarihi Vakıf Hamamları

Tarihi Kastamonu vakıf hamamları, şehrin dikkat çeken önemli kültürel değerleri arasında yer alıyor. Tarih ile iç içe olmayı sevenlerdenseniz bu hamamları ziyaret etmek sizi mutlu edebilir. Ecdadınızın su vakfına verdiği önemi daha iyi anlardınız.

Kastamonu’da gezilecek hamamlar:

Çifte Hamam

Kale Hamamı

Frenkşah Hamamı

Araba Pazarı Hamamı

Yeni Hamam

Saray Hamamı

Bey Hamamı

Dede Sultan Hamamı







Ferhatpaşa Hamamı

Evet, Kastamonu gerçekten bir vakıf tarih ve kültür şehri. Keşke ecdat yadigarı vakıf eserlerimizi koruyup insanlarımıza vakıf bilinci verebilsek. Bugün ülkemiz ve islam coğrafyasında çekilen sıkıntılardan biri de vakıf mallarına önem verilmemesi vakıfları korumak ve gelecek nesile emanet etmek, dini milli ve vatandaşlık görevidir.



VAKIF KÜLTÜRÜ BİLİNCİNE SAHİP OLMAK HER ŞEYE SAHİP OLMAKTIR

KASTAMONU'DAN SAMSUN'A DEVRİ ALEM

İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi

olarak Kastamonu’daki belgesel çekimlerimizi tamamlayarak Taşköprü üzerinden yola çıkıp Sinop Gerze’den geçerek Alaçam ilçesinden Samsun topraklarına girip Bafrada Kızılırmak'a el sallayarak Kurtuluş Savaşı tarihimizin sınır çizgisi Samsun’a geldik.



KURTULUŞ SAVAŞI'NDA SAMSUN'UN ÖNEMİ



Gebze Gazetesi'nde yazdığım makaleler

30 YIL ÖNCE ÇEKİLEN BURAM BURAM TARİH KÜLTÜR VE VAKIF ŞEHRİ SAMSUN

SAMSUN'DA DOST ZİYARETİ



Merkezi Samsun’da olan ve Türkiyenin birçok bölgesine patent ve markalama konusunda hizmet veren Mabel Patent firması sahibi Sn. Erkan Kütük beyfendi sektör ve verdikleri hizmetler hakkında

canlı yayında bilgi verdi. Biz de kendisine kitaplarımızdan hediye ettik.



CANLI YAYIN

