CANLI YAYINLARLA VAKIFLAR ŞEHRİ KASTAMONU'DA DEVRİ ALEM

Tarih, kültür, medeniyet ve vakıflar şehri Kastamonu'dan canlı haber ve makalelerle belgesel tadında İsmail Kahraman ile Devri Alem, Kastamonuda Vakıf medeniyetinin izini sürerken Şeyh Şaban-ı Veli Camii ve İstiklal Marşı'nın ilk kez halka okunduğu Nasrullah Camii, Vakıf eserlerimiz hanlar, hamamla, çarşı ve tarihi vakıf köprüleri geziyoruz. Başta TGRT belgesel TV olmak üzere çok sayıda tv kanalında yayınlanan devri alem programı www.devrialem.tv olarak belgeseller çekerek asırlar önce mal ve mülkünü bağışlayarak vakıf kuran isimleri unutulmuş nesilleri kesilmiş Vakıflar işgal edilip yağmalanmış. Bu yüzden vakıf insanlarını hatırlamak ve vakıf bilinci oluşturmaya çalışıyor bu konuda İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi www.iktav.com olarak vakıflar arşivi çalışma yapıyoruz.
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Başta Anadolu olmak üzere İslam medeniyeti coğrafyası bütün vefasızlığa rağmen vakıf eserleri ile dolu. 50 yıla yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımızda tarihi, vakıflar ve vakıf insanlarını araştırıp belgesel programlar çekmeye devam ediyoruz.
Kastamonu tam bir vakıf şehri. 24 Ağustos 2023 tarihinde Safranbolu üzerinden geldiğim bu güzel ilimize ilk kez 1992 yılında bir akşam üzerleri gelmiştim. Bir çok kez geldiğim Kastamonu muhteşem bir vakıf şehri şeyh şabanı Veli vakıf külliyesini ziyaret ederek Kastamonu’daki vakıf eserlerini adım adım gezerken asırlar önce vakıf kuran eser yapan insanlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum.
Kastamonu vakıf eserleri belgesel çekimleri yaparken canlı yayınlar da gerçekleştirdik. İlgi ile izlenen canlı yayınlar ve belgesel tadında www.devrialem.tv farkı ile çektiğimi belgeseller başta TGRT belgesel tv olmak üzere çok sayıda televizyon kanalında yayınlanacak.
TARİH KÜLTÜR MEDENİYET VELİLER VE ŞEHİTLER YURDU VAKIFLAR DİYARI KASTAMONU'DA TARİHÇİ YAZAR ZÜHTÜ ASLAN İLE CANLI BELGESEL SÖYLEŞİ YAPTIK
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KASTAMONU ŞEHİR MERKEZİNDEN 24 AĞUSTOS 2023'DE YAPTIĞIM CANLI YAYINLAR
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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM
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30 YIL ÖNCE KASTAMONU
Zaman hızla geçiyor. 1992 yılında ilk kez geldiğim Kastamonu gerçekten görülmeye değer. Kastamonu'da 30 yıl önce, 1992'de çekilen ve tüm zamanların en iyi belgeselleri arasında yer alan ve halen TGRT Belgesel tv de yayınlanan Buram Buram Anadolu Kastamonu belgeseli ile sizleri baş başa bırakıyorum.
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TGRT'de her gün yayınlanan Devri Alem belgesel programı olarak bizde 30 yıl sonranın Kastamonu belgeselini çekerek tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz.
Vakııflar şehri Kastamonu’nun Camileri ve Külliyeleri
İnşa edildiği günden bugüne ayakta kalmış tarihi Kastamonu camileri ve külliyeleri, mimari değerleri ile önemli bir yerde bulunuyor ve geçmişe ışık tutuyor. Kastamonu’nun en eski yapılarından biri olan İsmail Bey Külliyesi, Kastamonu’da gezilecek yerlerin başında geliyor. Evliyalar şehri olarak anılan Kastamonu’da pek çok cami ve külliye yer alıyor.
Kastamonu’da ziyaret edebileceğiniz Vakıf külliyeler
Hayır sever vakıf insanları, Kastamonu’yu vakıf eserleriyle donatmış. Asırlar önce Vakıflar kurup külliyeler yapmışlar işte vakıf külliyelerinden bazıları:
Nasrullah Kadı vakfı Camii ve Şadırvanı
İsmail Bey vakfı Külliyesi
Yakup Ağa vskfı Külliyesi
Şeyh Şaban-ı Veli vakfı Külliyesi
Mahmut Bey vakfı Camii
Atabey Gazi vakfı (Kırk Direkli) Cami
Yılanlı vakfı Külliyesi
Küre Akşemseddin vakfı Camii
Kastamonu’nun Tarihi Vakıf Hanları
Kastamonu Aktarlar Çarşısı’nda yer alan İsmail Bey Hanı (Kurşunlu Han), günümüzde turistik açıdan en popüler olan tarihi Kastamonu hanlarında biri. Şehirde tarihi özellikleri ile dikkat çeken hanları gezerek tarihe tanıklık edebilirsiniz.
Kastamonu’da görülmesi gereken Tarihi Vakıf hanları
Hanlar ve kervansaraylar çok önemli hayır sever vakıf insanları insanların ücretsiz konaklamaları için hanlar ve kervansaraylar yapmış Kastamonu tam bir vakıf şehri ile vakıf hanlarından bazıları:
İsmal Bey Hanı (Kurşunlu Han)
Deve Hanı
Urgan Hanı
Gökçeağaç Hanı
Penbe (Balkapanı) Han
Cem Sultan Bedesteni
Aşirefendi Hanı
Kastamonu’nun Tarihi Vakıf Hamamları
Tarihi Kastamonu vakıf hamamları, şehrin dikkat çeken önemli kültürel değerleri arasında yer alıyor. Tarih ile iç içe olmayı sevenlerdenseniz bu hamamları ziyaret etmek sizi mutlu edebilir. Ecdadınızın su vakfına verdiği önemi daha iyi anlardınız. Kastamonu’da gezilecek hamamlar:
Çifte Hamam
Kale Hamamı
Frenkşah Hamamı
Araba Pazarı Hamamı
Yeni Hamam
Saray Hamamı
Bey Hamamı
Dede Sultan Hamamı
Ferhatpaşa Hamamı
Evet, Kastamonu gerçekten bir vakıf tarih ve kültür şehri. Keşke ecdat yadigarı vakıf eserlerimizi koruyup insanlarımıza vakıf bilinci verebilsek. Bugün ülkemiz ve islam coğrafyasında çekilen sıkıntılardan biri de vakıf mallarına önem verilmemesi vakıfları korumak ve gelecek nesile emanet etmek, dini milli ve vatandaşlık görevidir.
VAKIF KÜLTÜRÜ BİLİNCİNE SAHİP OLMAK HER ŞEYE SAHİP OLMAKTIR
KASTAMONU'DAN SAMSUN'A DEVRİ ALEM
İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com olarak Kastamonu’daki belgesel çekimlerimizi tamamlayarak Taşköprü üzerinden yola çıkıp Sinop Gerze’den geçerek Alaçam ilçesinden Samsun topraklarına girip Bafrada Kızılırmak'a el sallayarak Kurtuluş Savaşı tarihimizin sınır çizgisi Samsun’a geldik.
KURTULUŞ SAVAŞI'NDA SAMSUN'UN ÖNEMİ
Gebze Gazetesi'nde yazdığım makaleler
http://www.gebzegazetesi.com/
http://www.gebzegazetesi.com/
30 YIL ÖNCE ÇEKİLEN BURAM BURAM TARİH KÜLTÜR VE VAKIF ŞEHRİ SAMSUN
https://m.youtube.com/watch?v=
SAMSUN'DA DOST ZİYARETİ
Merkezi Samsun’da olan ve Türkiyenin birçok bölgesine patent ve markalama konusunda hizmet veren Mabel Patent firması sahibi Sn. Erkan Kütük beyfendi sektör ve verdikleri hizmetler hakkında www.gebzegazetesi.com canlı yayında bilgi verdi. Biz de kendisine kitaplarımızdan hediye ettik.
CANLI YAYIN
https://fb.watch/mFdg2g7g0T/?