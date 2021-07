Çatıya asılı kaldı, Büyükşehir ekipleri zamanla yarıştı

Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi’nde sabah saatlerinde 6 katlı apartmanın çatı katında bir can pazarı yaşandı. Çatıya asılı kalan yavru kediyi farkeden duyarlı vatandaş hemen 153 Çağrı Merkezi’ni aradı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çağrıdan hemen sonra olay yerine gelerek yavru kediyi kurtardı.

KARGA HABER VERDİ

Hafta sonu evinde günlük işleri ile uğraşan sağduyulu apartman sakini Akif Kartal, evinin penceresinde bir hareketlilik fark etti. Penceresine defalarca bir karganın konup gittiğini gören vatandaş hemen penceresini açtı. Cama yönelen Akif Kartal, yavru kedinin sesini duydu.

ÇATIDA ASILI KALMIŞ

Yavru kedinin kafasının su oluğu ile çatı arasına sıkıştığını fark eden duyarlı vatandaş, vakit kaybetmeden Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ni aradı. Her an düşme tehlikesi yaşayan yavru kedinin bir an önce kurtarılması için Büyükşehir İtfaiye ekipleri vakit kaybetmeden olay yerine ulaştı.

KEDİ ÇATIDAN KURTARILDI

Büyükşehir İtfaiye ekipleri, asılı vaziyette kalan yavru kediye asansörlü merdiven eşliğinde ulaştı. Kısa sürede kediyi çatıdan kurtaran Büyükşehir ekipleri, kedinin yere düşmesini engelledi. Kediyi kurtaran ekipleri kutlayan apartman sakinleri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.