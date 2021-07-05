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Çatıya asılı kaldı, Büyükşehir ekipleri zamanla yarıştı

6 katlı apartmanın çatı katında sıkışıp asılı kalan yavru kedi son anda kurtarıldı.

Çatıya asılı kaldı, Büyükşehir ekipleri zamanla yarıştı

05 Temmuz 2021 Pazartesi 13:55

Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi’nde sabah saatlerinde 6 katlı apartmanın çatı katında bir can pazarı yaşandı. Çatıya asılı kalan yavru kediyi farkeden duyarlı vatandaş hemen 153 Çağrı Merkezi’ni aradı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çağrıdan hemen sonra olay yerine gelerek yavru kediyi kurtardı.

 

KARGA HABER VERDİ

Hafta sonu evinde günlük işleri ile uğraşan sağduyulu apartman sakini Akif Kartal, evinin penceresinde bir hareketlilik fark etti. Penceresine defalarca bir karganın konup gittiğini gören vatandaş hemen penceresini açtı. Cama yönelen Akif Kartal, yavru kedinin sesini duydu.

 

ÇATIDA ASILI KALMIŞ

Yavru kedinin kafasının su oluğu ile çatı arasına sıkıştığını fark eden duyarlı vatandaş, vakit kaybetmeden Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ni aradı. Her an düşme tehlikesi yaşayan yavru kedinin bir an önce kurtarılması için Büyükşehir İtfaiye ekipleri vakit kaybetmeden olay yerine ulaştı.

 

KEDİ ÇATIDAN KURTARILDI

Büyükşehir İtfaiye ekipleri, asılı vaziyette kalan yavru kediye asansörlü merdiven eşliğinde ulaştı. Kısa sürede kediyi çatıdan kurtaran Büyükşehir ekipleri, kedinin yere düşmesini engelledi. Kediyi kurtaran ekipleri kutlayan apartman sakinleri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

 

KARGANIN HAREKETİ HEM ŞAŞIRTTI HEM DE DUYGULANDIRDI

Yavru kedinin apartman kapısından girdiğini ve yolunu şaşırdığını tahmin ettiğini ifade eden duyarlı vatandaş Akif Kartal, “Karga’nın pencere camına sürekli konması beni çok şaşırttı. Pencereyi açıp yavru kediyi asılı halde gördüğümde karganın bana haber verdiğini anladım. Hayvanların gösterdiği bu hassasiyeti görünce oldukça duygulandım. Büyükşehir ekipleri de özenle ve vakit geçirmeden kediyi kurtardı” şeklinde konuştu. 
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