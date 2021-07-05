Çatıya asılı kaldı, Büyükşehir ekipleri zamanla yarıştı

KARGANIN HAREKETİ HEM ŞAŞIRTTI HEM DE DUYGULANDIRDI

Yavru kedinin apartman kapısından girdiğini ve yolunu şaşırdığını tahmin ettiğini ifade eden duyarlı vatandaş Akif Kartal, “Karga’nın pencere camına sürekli konması beni çok şaşırttı. Pencereyi açıp yavru kediyi asılı halde gördüğümde karganın bana haber verdiğini anladım. Hayvanların gösterdiği bu hassasiyeti görünce oldukça duygulandım. Büyükşehir ekipleri de özenle ve vakit geçirmeden kediyi kurtardı” şeklinde konuştu.