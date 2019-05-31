Çayırova Bayrama Hazır

Çayırova Belediyesi, Ramazan Bayramı’nın ilçede sağlıklı ve huzur içinde geçmesi için bir dizi önlemler aldı. Temizlik İşleri ve Zabıta müdürlüğü ekipleri bayram süresince hizmet verirken, ibadethaneler ve mezarlıklar bayrama hazır hale getirildi.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde şeker, çikolata, tatlı satan işyerleri ile pasta ve unlu mamul imalathanelerini denetledi. Vatandaşların bayram alışverişlerini gönül rahatlığı ile yapabilmelerini sağlamak için tatlı, baklava vb. yiyeceklerin imalatını ve satışını yapan iş yerlerinde denetimler gerçekleştiren ekipler ilçe genelinde denetimleri sıklaştırdı. Belediye ekipleri, denetim yapılan kurumlarda, hijyen kontrolü, mutfak hijyeni, ürünlerin tazeliği, ürün ve malzemelerin saklama koşulları, kişisel hijyen, depolama koşulları, alet ve ekipmanların uygunluğu, evrak kontrolleri gibi konularda kontroller gerçekleştirdi. İşletmelerde eksik görülen hususlar konusunda sözlü ve yazılı ihtarlar yapıldı.



İBADETHANELER TEMİZLENDİ



Vatandaşların huzurlu, mutlu ve güven içinde bir bayram geçirmeleri için tüm önlemleri alan Çayırova Belediyesi, bayram öncesi ilçe genelinde bütün camilerin avluları Temizlik İşleri Birimi ekiplerince yıkanırken, cami temizleme ekipleri çalışmalarını arttırdı.



MEZARLIKLIKLAR ZİYARETE HAZIR



Bayram öncesi ve bayramda en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunan mezarlıklarda da gerekli önlemleri alan belediye, Çayırova ve Şekerpınar mezarlıklarında yabani ot temizliği ve budama çalışmalarını tamamladı. İlçe halkının Bayramda mezarlık ziyaretlerini daha rahat yapabilmeleri için gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra bayram boyunca mezarlıklarda görevli ekiplerde yer alacak.

KENT BAYRAMLAŞMASI BİRİNCİ GÜN

Çayırova’da kent bayramlaşması, bayramın birinci günü saat 09;30da Akse Mahallesi kent meydanında gerçekleşecek. Programda, İlçe protokolü ve vatandaşlar bir araya gelerek bayramlaşacak.