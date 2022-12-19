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Çayırova Belediyesi’nden 1 kupa, 8 madalya

Çayırova Belediyesi u-14 futbol takımı şampiyonluğunu ilan ederken, Karate takımı ise Kocaeli’de düzenlenen İller Arası Karate Ligi’nde 8 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Çayırova Belediyesi'nden 1 kupa, 8 madalya

19 Aralık 2022 Pazartesi 13:05


FUTBOLDA BİR ŞAMPİYONLUK DAHA
Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, futbol branşında şampiyonluklarına bir yenisini daha ekledi. İki hafta önce U-16 kategorisinde şampiyonluk yaşayan Çayırova Belediyesi u-14 kategorisinde de kupaya uzandı.
Alt yapı teknik sorumluluğunu Birol Köksal ve Orhan Ken’in yaptığı yeşil beyazlı ekip ligde çıktığı 12 maçta 33 puan topladı. Rakip filelere 95 gol atan u-14 takımı kalesinde sadece 11 gol gördü. Çayırova Belediyesi u-14 takımı bu sonuçların ardından Kocaeli Play Off grubunda mücadele etmeye hak kazandı. Yeşil beyazlılar Ocak ayının ilk haftasında başlayacak play off müsabakalarında başarı elde edip Türkiye Şampiyonası’na gitmeyi hedefliyor.

KARATEDE 8 MADALYA
17 Aralık 2022 Cumartesi günü Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda yapılan ve 14 il, 52 kulüp ve 822 sporcunun katıldığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iller arası Karate Liginde Çayırova Belediyesi Karate takımı sporcuları 2 Altın, 5 Gümüş ve 1 Bronz madalya olmak üzere toplamda 8 madalya kazandı.

Çayırova Belediyesi karate takımında; Batıkan Gökbulak altın madalya, Eren Yaray altın madalya, Abidin Efe Gürsu gümüş madalya, Ahmet Tuğra Güney gümüş madalya, Muhammet Atilla Güney gümüş madalya, Özhan Gökbulak gümüş madalya, Sare Ekinci gümüş madalya ve Utku Şahin bronz madalya kazandı.

Çayırova Belediyesi karate takımı sporcuları bu sonuçların ardından 2022 yılı içerisinde toplamda 140 madalya sayısına ulaştı.

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