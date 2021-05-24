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Çayırova Çiftlik Caddesi Kavşağı trafiğe açıldı

Tam kapanma döneminde alt ve üstyapı işlerinde hummalı bir çalışma gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bayram öncesi başladığı birçok çalışmayı bitirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çayırova ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan Çiftlik Caddesi’nin Şifa Mahallesi, D-100 ve Yeni Mahalle kesiminde yeni inşa edilen kavşak tamamlanarak trafiğe açıldı.

Çayırova Çiftlik Caddesi Kavşağı trafiğe açıldı

24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:00

 

 TRAFİK GÜVENLİĞİ ARTTIRILDI

Eski halinde trafikte düzensizliğine ve trafik akışında yavaşlamaya neden olan  kesiminde inşa edilen yeni kavşakla birlikte bu sorunlar ortadan kalktı. Yeni inşa edilen kavşak ile birlikte Tuzla Şifa Mahallesi ve Çayırova Yeni Mahalle arasındaki trafik daha güvenli hale geldi. Ayrıca bu yerlerden D-100 Karayolu’na ulaşım da artık daha güvenli ve rahat bir şekilde sağlanıyor.

 

 İMALATLAR TAMAMLANDI, ÇEVRE DÜZENLEMESİNE BAŞLANDI

Yeni kavşağın inşası kapsamında asfalt serimi, kaldırım imalatları, yaya ve oto korkuluk gibi pek çok çalışma gerçekleştirildi. Yol çizgilerinin çizildiği yeni dönel kavşak çalışmasında şuan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı. Çevre düzenlenmesinin tamamlanması ile kavşak görsel açıdan da daha zengin bir hal alacak.

 

 

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