Çayırova İstihdam Fuarına Hazırlanıyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Belediyesi ve İnsan Kaynakları Dayanışma Derneği (İKDAY) iş birliği ile Ekim ayında düzenlenecek olan istihdam fuarı ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında İnsan Kaynakları Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Koşkan, dernek yönetimi ile bölgemizdeki sanayi kuruluşlarından insan kaynakları müdürlerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda Ekim ayında ilki gerçekleşecek “İşte İşin, İşimiz İş’iniz” konulu istihdam fuarı değerlendirildi.

Önemli Bir Konumdayız

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yapılması planlanan fuarın tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Çayırova’mız ve bölgemiz sanayi yoğunluklu bir bölge. Coğrafi konum itibariyle de önem arz eden bir noktadayız. Bölgemizde hem sizlerin hem de İKDAY’ın faaliyetlerini, işletmelerimizin çalışmalarını rahatlatmak amacıyla yerel yöneticiler olarak iş gücünü ve insan kalitemizi buluşturmak adına birlikte iş birliği yapma niyetiyle bir araya geldik.” dedi.

Fuar Ekim Ayında

Başkan Çiftçi, “Bizlerde sizlere nasıl yardımcı olabiliriz, istihdamı nasıl destekleriz, yerel yöneticiler olarak neler yapabiliriz diye planlamalar ve proje çalışmalarımıza başladık. Bugün özellikle bir araya gelmemizin sebebi ise Ekim ayında yapmayı planladığımız “İşte İşin, İşimiz İş’iniz” konulu İstihdam ve İnsan Kaynakları Fuarına yönelik bir çalışmamız olacak ve sizden de bu konuda destek talep ediyoruz. Bizler bu çalışmayı önemsiyoruz. Bölgemiz, ilçemiz başta olmak üzere Gebze, Dilovası, Darıca ve hemen yanı başımızda Tuzla gibi önemli ilçeleri içinde barındırıyor.” dedi

Çayırova Belediyesi olarak İŞKUR’la birlikte hizmet verilen mavi masada bölgemizde iş arayan vatandaşlarımızın kaydını aldıklarını belirten Başkan Çiftçi,” Bu çalışmanın hemen akabinde bölgemizdeki sanayi kuruluşlarına yönlendirmeler yapıyoruz. Tabiki bu noktada daha profesyonel çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. İşte bu açıdan sizlerle birlikte çalışmak suretiyle bunu daha profesyonel hale getirmek ve sizin, üreticilerimizin, sanayi gücümüzün ihtiyaçlarını istihdam noktasında karşılamak istiyoruz. Mavi masa birimimizle yaklaşık 1000 kardeşimize iş bulma noktasında yardımcı olduk. Göreve geldiğimiz günden itibaren 11 aylık bir süre zarfında da biz bölgemizde faaliyet gösteren sanayicimizi ziyaret ettik.” şeklinde konuştu.

İş Gücünü ve İstihdamı Arttırmak

Başkan Çiftçi’nin konuşmasının ardından İnsan Kaynakları Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Koşkan, projenin oluşumu başta olmak üzere ilerlemesi ve bu aşamaya kadar gelmesi adına büyük bir destek sunan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye ve Çayırova Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Projenin amacının Kocaeli ve İstanbul’un buluşma noktasında daha fazla işveren ve çalışan ile temasa geçilerek istihdamın artırılması olduğunu söyleyen Koşkan, böylece işverenler ile potansiyel çalışanların buluşması da sağlamış olacaklarını ve etkinlik sürecinde sosyal, kültürel ve toplumsal gelişim amaçlı aktivitelerin de düzenleneceğini belirtti.



