ÇAYIROVA KAYMAKAMI İKTAV ARAŞTIRMA MERKEZİ KÜTÜPHANEMİZİ ZİYARET ETTİ
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü Facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.
İstanbul vali yardımcılığı görevinden Çayırova kaymakamlığı görevine atanan Ahmet Önal a İlim kültür tarih araştırmaları merkezi Kütüphanesi halkında bilgi veren İKTAV kurucusu ve başkanı İsmail Kahraman kütüphanenin Kocaeli valiliği olurları İle kültür Bakanlığı kütüphaneler genel müdürlüğüne tescil edildiğini söyledi.
Kahraman Yemenden getirip müzeler genel müdürlüğüne kaydettirdiği Osmanlı tüfeği hakkındada bilgi vererek tüfeği Yemenin başkenti Sana dan nasıl getirdiğini anlattı.
Kitaplar halkında çok geniş bilgiye sahip çok sayıda Türkçe İngilizce kitap okuyan Çayırova kaymakamı Ahmet Önal bey Kütüphanemizi de gezerek İktav Belgesel yayıncılık tarafından yayınlanan İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı kültür hizmeti kitaplarımızdan hediye ettik.
Kaymakam Ahmet Önal kaymakamlık ve İstanbul vali yardımcılığı görevlerinde yaşadığı önemli anılar ve özellikle Atatürk Hava limanının çok kısa süre içinde İstanbul hava limanına taşınması sırasında yaşadığı hatıraları paylaştı.
Çayırova Kaymakamı Ahmet ÖNAL Özgeçmişi
1965 yılında Yozgat Sorgun ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Sorgun’da, lise öğrenimini Kırıkkale’de tamamladı. 1988 yalında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1989 yılında İçişleri Bakanlığı’nda stajyer kaymakam olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı. Sırasıyla Sivas, Gümüşhane, Bolu, Antalya ve İzmir illerinde 24 yıl boyunca kaymakamlık görevini yürüttü. 2010-2015 yılları arasında İzmir-Konak Kaymakamlığı, 2015-2020 yılları arasında ise İstanbul Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bu arada, 2018-2019 yılları arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği görevlerini yürüttü.12.08.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kaymakamlar Kararnamesi ile Kocaeli ili Çayırova Kaymakamlığına atanmıştır.
1990 yılında yabancı dil öğrenimi amacıyla bir yıl süreyle İngiltere’de bulundu. Ayrıca 2000 yılında İngiltere’deki Exeter Üniversitesi’nde kamu yönetimi yüksek lisansı yaptı. “Avrupa Birliği’nin Göçmenler Politikası” konulu teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Ahmet Önal evli ve üç çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.