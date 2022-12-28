Çayırova Kaymakamı’ndan Federasyona ziyaret

Kaymakam Önal ise, iade-i ziyarette bulundu ve federasyon yönetiminden, yapılan çalışmalar ve hizmetler hakkında bilgi aldı. Kaymakam Önal’a, Federasyon Başkanı Erol Akalın ise günün anısına özel bir plaket takdim etti. Kaymakam Önal ise, Federasyonun yaptığı hizmetlerden dolayı tebrik ettiğini belirterek, ‘başarılar’ dilediğini söyledi. Erol Akalın ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Önal’a teşekkür ettiğini belirtti.