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Çayırova Kaymakamı’ndan Federasyona ziyaret

Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal; Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın’ın ziyaret ederek, fikir alış verişinde bulundu. Bir süre önce göreve başlayan Kaymakam Önal’ı , Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı Erol Akalın ve yönetimi ‘Hoş geldiniz’ ziyaretinde bulunmuşlardı.

Çayırova Kaymakamı'ndan Federasyona ziyaret

28 Aralık 2022 Çarşamba 13:19

 Kaymakam Önal ise, iade-i ziyarette bulundu ve federasyon yönetiminden, yapılan çalışmalar ve hizmetler hakkında bilgi aldı. Kaymakam Önal’a, Federasyon Başkanı Erol Akalın ise günün anısına özel bir plaket takdim etti. Kaymakam Önal ise, Federasyonun yaptığı hizmetlerden dolayı tebrik ettiğini belirterek, ‘başarılar’ dilediğini söyledi. Erol Akalın ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Önal’a teşekkür ettiğini belirtti.

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