banner632
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova Kent Meydanı Projesi’nde altyapı deplaseleri yapılıyor

İSU, Çayırova “Kent Meydanı Projesi” kapsamında altyapı deplase çalışmaları yapıyor

Çayırova Kent Meydanı Projesi'nde altyapı deplaseleri yapılıyor

18 Haziran 2021 Cuma 11:54

  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Çayırova Belediyesi’nin gerçekleştirdiği “Kent Meydanı” projesi çalışmaları kapsamında bölgede bulunan altyapı hatlarının deplasesini yapıyor.

 

ALTYAPI HATLARININ DEPLASESİ YAPILIYOR

İSU Genel Müdürlüğü abonelerine kaliteli hizmet anlayışıyla Kocaeli genelinde yatırımlarına aralıksız olarak devam ediyor. Çayırova’da gerçekleştirilecek Kent Meydanı projesi kapsamında altyapı hatlarının deplase çalışmaları yapılıyor.  Yapımı devam eden meydan projesinin altında kalacak mevcut hatlar iptal edilerek farklı noktalara taşınıyor. Özgürlük Mahallesinde yapılan çalışmalar kapsamında içme suyu hatlarında 100 mm çapında düktilfont, kanalizasyon hatlarında 400 mm çapında beton borular ve yağmur suyu hatlarında 2000 mm ve 800 mm aralığında beton borular kullanıyor.

 

900 METRE ALTYAPI HATTI YAPILACAK

Mehmet Akif Ersoy ve Fatih Caddelerinde gerçekleştirilen deplase çalışmaları kapsamında 210 metre içme suyu hattı, 284 metre kanalizasyon hattı ve 403 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı ile birlikte toplamda 900 metre altyapı hattı yapılacak.

 

350 METRE ALTYAPI İMALATI TAMAMLANDI

2 cadde üzerinde yapılan çalışmalarda 118 metre kanalizasyon hattı, 126 metre içme suyu hattı ve 105 metre yağmur suyu hattı imalatı ile birlikte toplamda 350 metre altyapı hattının çalışması tamamlandı.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
çayırova
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
VALİMİZ SAYIN SEDDAR YAVUZ'UN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ 39. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ MESAJI VALİMİZ SAYIN SEDDAR YAVUZ'UN SAHİL GÜVENLİK...
AFAD İl Müdürlüğümüz Kocaeli İl Risk Azaltma Planı(İRAP) 2. Çalıştayını Gerçekleştirdi AFAD İl Müdürlüğümüz Kocaeli İl Risk Azaltma...
İl Kadın Kolları Başkanı Özdemir,“Vatandaşımızın gönüllerindesiniz” İl Kadın Kolları Başkanı Özdemir,“Vatandaşımızın...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Şuşa’da Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Şuşa’da
Çıkan yangında fabrikanın sosyal tesisinde hasar oluştu Çıkan yangında fabrikanın sosyal tesisinde hasar...
Kocaeli'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü Kocaeli'de bir apartmanın çatı katında çıkan...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

VALİMİZ SAYIN SEDDAR YAVUZ'UN SAHİL GÜVENLİK...
“Mavi Vatan” denizlerimizde gece gündüz ayrımı gözetmeksizin huzur ve güvenliğimizi koruyan ve zor...

Haberi Oku