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ÇAYIROVA ŞEKERPINAR ÇORÇOR DERESİ ISLAH EDİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Çayırova Şekerpınar Mahallesinde, 17 dönüm alan üzerinde, çalışmalarını sürdürdüğü Çayırova Bilim Parkı projesi kapsamında İSU Genel Müdürlüğü de alan içerisinden geçen Şekerpınar Çorçor deresinde ıslah çalışmaları gerçekleştiriyor.

ÇAYIROVA ŞEKERPINAR ÇORÇOR DERESİ ISLAH EDİLİYOR

29 Aralık 2022 Perşembe 14:29


BİLİM PARKI ALANINDA ISLAH ÇALIŞMASI

Kocaeli genelinde altyapı ve üstyapı yatırımlarını aralıksız sürdüren İSU Genel Müdürlüğü, küresel ısınma ve iklim değişikliği etkilerine karşı ani yağışlarda yaşanabilecek baskınlara karşı derelerin düzenli akışını sağlamak için ıslah çalışmaları da gerçekleştiriyor. Çayırova Şekerpınar’da bulunan Kör Yalak deresinin ıslahını tamamlayan İSU Genel Müdürlüğü,  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Çayırova Bilim Parkı içerisinden geçen ve Kör Yalak deresine bağlanan Şekerpınar Çorçor deresinde de ıslah çalışmalarına başladı.

 

446 METRE UZUNLUĞUNDA ISLAH ÇALIŞMASI YAPILACAK

Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesinde Bilim Parkı olarak hizmet verecek alan içerisinde, vatandaşların bölgeden geçerken ilgisini çeken uçuş ömrünü tamamlamış ‘Airbus A340’ tipi uçakta bulunuyor. İSU Genel Müdürlüğü, uçağında bulunduğu park içerisinden geçen Şekerpınar Çorçor deresinde ıslah çalışmalarına bir süre önce başladı. Devam eden ıslah çalışmaları kapsamında toplam 446 metre uzunluğunda taş örme duvar imalatları yapılacak. Dere ıslahı çalışmaları kapsamında ayrıca 232 metre uzunluğunda atık su hattı yanı sıra, 32 metre yağmur suyu ve 15 metre uzunluğunda içme suyu hattı çalışmaları da gerçekleştirilecek.


CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK

İSU Genel Müdürlüğü, Şekerpınar Çorçor deresi ıslah çalışmalarını tamamladığında bölgede dereninin düzenli akışını sağlayarak ani yağışlarda olası taşkınların önüne geçecek. Ayrıca bölgede çalışmaların devam ettiği Çayırova Bilim Parkı projesiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi örnek bir projeyi daha hayata geçirerek bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek.


      Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı

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