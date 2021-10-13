Çayırova yeni parklarla yeşilleniyor

Yeni parklar yapan Çayırova Belediyesi, ilçenin yeşilliğine yeşillik katıyor. Daha yeşil ve yaşanabilir Çayırova için çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, ara vermeden yeni parklar üretmeye devam ediyor.





Bir yandan mevcut parkları yenileyen Park Bahçeler Müdürlüğü, diğer taraftan yeni parklar inşa ediyor. 8 parkı revize ederek modern bir görünüm kazandıran Park Bahçeler Müdürlüğü, 4 parkı yeniden yaptı. İnönü, Emek, Özgürlük, Yenimahalle’de 6 yeni park daha inşa eden Park Bahçeler, çocukların rahatça oynadığı ve vatandaşların nefes aldığı huzurlu mekânlar olan parkların sayısını hızla artırarak, Çayırova’nın yeşilliğine yeşillik katıyor. Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, oyun grubu, kamelya ve fıtness aletleri ve spor sahasında yer aldığı parklara yenilerini eklemek için çalışmalarına hız kesmeden sürdürüyor.