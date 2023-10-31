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Çayırova Zabıtası başıboş atı yakalayıp Tekirdağ’a gönderdi

Çayırova Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede yaşayan vatandaşların şikayetlerine konu olan başıboş atı, sahibine teslim etti.

Çayırova Zabıtası başıboş atı yakalayıp Tekirdağ'a gönderdi

31 Ekim 2023 Salı 16:36

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kendilerine iletilen şikayetler doğrultusunda Şekerpınar Mahallesi’nde başıboş gezen at için harekete geçti. Mahalle sakinlerinin çöpleri dağıtan, araç trafiğine girerek araç ve yaya güvenliğini tehlikeye soktuğuna dair şikayetler üzerine düğmeye basan Çayırova Zabıtası, başıboş dolaşan atın kulak küpesinden sahibini tespit etti. Başka bir şehirde yaşayan atın sahibi ile gerekli temaslar sağlandıktan sonra, Tekirdağ’dan Çayırova’ya gelen at, sahibine Çayırova Zabıtası tarafından teslim edildi. Günlerdir Çayırova’da araç trafiğini tehlikeye sokan ve mahalle sakinlerinin şikayetlerine konu olan at, Şekerpınar Mahallesi Dila Sokak’ta yakalanarak, sahibine teslim edilmiş oldu.

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