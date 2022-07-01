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Çayırova’da 15 Temmuz Konulu Resim Yarışması

Çayırova Belediyesi, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’’ dolayısıyla liseler arası resim yarışması düzenliyor.

Çayırova'da 15 Temmuz Konulu Resim Yarışması

01 Temmuz 2022 Cuma 12:09

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nün anlam ve önemini konu alan yarışmaya son katılım tarihi 11 Haziran . İlk üçe girenlerin ödül kazanacağı yarışmanın sonucu 4 kişilik jüri ekibi tarafından tayin edilecek. Bir eserle katılma hakkına sahip yarışmacılar resimlerini Çayırova Belediyesi Bilgi Evlerine teslim edecekler.
Yarışma şartlarına uyan eserler 3 resim öğretmeni ve 1 tarih öğretmeninden oluşan 4 kişilik jüri ekibi tarafından değerlendirilecek. Dereceye giren isimler 13 Temmuz tarihinde ilan edilecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında yarışmayı kazanan 1.’ye tablet , 2.’ye akıllı saat ve 3.’ye bluetooth kulaklık verilecek. 

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