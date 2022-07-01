15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nün anlam ve önemini konu alan yarışmaya son katılım tarihi 11 Haziran . İlk üçe girenlerin ödül kazanacağı yarışmanın sonucu 4 kişilik jüri ekibi tarafından tayin edilecek. Bir eserle katılma hakkına sahip yarışmacılar resimlerini Çayırova Belediyesi Bilgi Evlerine teslim edecekler.
Yarışma şartlarına uyan eserler 3 resim öğretmeni ve 1 tarih öğretmeninden oluşan 4 kişilik jüri ekibi tarafından değerlendirilecek. Dereceye giren isimler 13 Temmuz tarihinde ilan edilecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında yarışmayı kazanan 1.’ye tablet , 2.’ye akıllı saat ve 3.’ye bluetooth kulaklık verilecek.
Çayırova’da 15 Temmuz Konulu Resim Yarışması
Çayırova Belediyesi, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’’ dolayısıyla liseler arası resim yarışması düzenliyor.
15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nün anlam ve önemini konu alan yarışmaya son katılım tarihi 11 Haziran . İlk üçe girenlerin ödül kazanacağı yarışmanın sonucu 4 kişilik jüri ekibi tarafından tayin edilecek. Bir eserle katılma hakkına sahip yarışmacılar resimlerini Çayırova Belediyesi Bilgi Evlerine teslim edecekler.