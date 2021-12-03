ÇAYIROVA’DA ALTYAPI VE DERE ISLAHI ÇALIŞMALARI

Kocaeli’nde kaliteli hizmet anlayışıyla ülkemize örnek olan proje ve yatırımlar gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (KBB) İSU Genel Müdürlüğü, Çayırova ilçesinde altyapı ve dere ıslahı çalışmaları gerçekleştiriyor.

2021 YILINDA ALTYAPI ÇALIŞMALARI

2021 yılı yatırım programı kapsamında Kocaeli genelinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı ile dere ıslahları, içme suyu depoları, atık su fosseptik kuyuları ile altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların üstyapı çalışmaları yapılıyor. Projelerin imalat çalışmalarını sürdüren KBB İSU Genel Müdürlüğü, Çayırova ilçesinde yatırım programı kapsamında ihtiyaç duyulan bölgelerde altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor. 2021 yılında Şekerpınar ve Özgürlük Mahallelerinde 3,9 km uzunluğunda içme suyu, 4,9 km uzunluğunda kanalizasyon ve 700 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı imalatı yapan İSU, yaptığı çalışmalar kapsamında 7,6 milyon lira harcama yaptı.





İÇME SUYU HATTI İMALATI

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Caddesinde içme suyu hattı imalatı sürüyor. 250 mm çapında düktil font boruların kullanıldığı toplam 560 metre uzunluğunda içme suyu çalışmasında, 300 metre uzunluğundaki kısmı tamamlandı. Kalan kısmın imalat çalışmaları devam ediyor.





DERE ISLAHI YAPILIYOR

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı yağmursuyu hattı ve dere ıslahı çalışmalarını da sürdüren KBB İSU Genel Müdürlüğü, ilçeye bağlı Şekerpınar Mahallesinde yer alan köy deresinde ıslah çalışması gerçekleştiriyor. Kazı ve hafriyat çalışmalarının sürdüğü Şekerpınar köy deresi, taş kesit olarak ıslah edilecek. Düzenli akışının sağlanması, taşkınların yaşanmaması ve insan ile çevre sağlığı için tehdit oluşturmaması için toplam 1 kilometre uzunluğunda ıslah çalışması gerçekleştirilecek.





2022 YILINDA 3 MAHALLEDE ÇALIŞILACAK

2022 yılında ise Şekerpınar mahallesinde içme suyu ve atık su hattı ile dere ıslahı, Akse ve Özgürlük mahallelerinde içme suyu ve atık su hattı olmak üzere toplam 13,1 km uzunluğunda altyapı hattı ile 1 km dere ıslahı çalışması gerçekleştirilecek. Yapılacak çalışmalar için 5 milyon lira harcama yapılması hedefleniyor.





Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı



