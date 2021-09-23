Çayırova’da Avrupa Hareketlilik günü etkinliği

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden ve her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısı ile Çayırova Belediyesi bir etkinlik düzenledi.