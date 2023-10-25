Çayırova’da ‘Geçici Barınma Alanı’ çalışmaları başladı

Çayırova’da, afet sonrası sürecinin yönetimine yönelik önemli bir çalışma gerçekleştiriliyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve ekibi, Çağdaşkent mesire alanı içerisinde ‘Geçici Barınma Alanı’ oluşturmak için düğmeye bastı. Başkan Çiftçi, göreve geldikten hemen sonra, ilçe genelinde toplanma alanlarının oluşturulması için çalışmalara başlamış ve ilçede 75 nokta deprem toplanma alanı olarak belirlenmişti. Belirlenen 75 alanın içerisinde ise 15 yer ‘Geçici Barınma Alanı’ olarak planlandı. Bu bağlamda Çağdaşkent Mesire Yeri’nde belirlenen nokta pilot uygulama olarak ‘Geçici Barınma Merkezi’ olarak şekilleniyor. Çalışmaların başladığı bölgede oluşturulacak doğa dostu ve portatif konteyner yapıda, tuvaletler, duş alanları, depo ve çamaşırhane yer alacak. Yapılan ‘Geçici Barınma Merkezi’nde su ve kanalizasyon sistemi de hazırlanarak afet sonrasındaki süreçte Çayırovalı vatandaşların herhangi bir aksama yaşamadan ihtiyaçlarının giderilmesi hedefleniyor.





BAŞKAN ÇİFTÇİ BİLGİ ALDI

Bugün proje alanını belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte gezen Başkan Çiftçi, çalışma hakkında yetkililerden bilgi aldı. ‘Geçici Barınma Alanı’ hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; “ Afetlerin yoğun yaşandığı bir coğrafyadayız. Bu çerçevede yaşadığımız son depremler bazı tecrübeleri edinmemize vesile oldu. Özellikle afetlerin yönetilmesinde çalışmalar afet öncesi, afet sırasında ve afet sonrasında yapılması gerekenler diye gruplandırılıyor. Afet olduktan hemen sonra toplanma bölgeleri ve barınma bölgelerinin oluşturulması, insan hayatının idamesi için atılması gereken tüm adımların atılması elzem.

UYGULAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Çayırova ve Kocaeli olarak birinci derece deprem kuşağında yer alıyoruz ve olası bir afetten sonra sürecin yönetilebilmesi için toplanma ve barınma bölgesi oluşturmaya başladık. Çağdaşkent Mesire Alanı’nda uygun noktada hem toplanma bölgesi hem de barınma bölgesi projelerimizi hazırladık ve bugün itibariyle de uygulama çalışmalarımızı gerçekleştirmeye başladık. Uygulama çalışmaları etap etap olacak ve olası bir afet anında afetten sonraki sürecin hemen yönetilebilmesi için vatandaşımızın hizmetine sunulmuş olacak.





PLANLAMA ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANDI

Bulunduğumuz alanda hem yeraltı çalışmaları hem de üstyapı çalışmalarına başladık. Yeraltında su ve kanalizasyon sistemini hazırlayacağız, devamında da üstyapıyı hazır hale getireceğiz. Afet sonrasındaki süreçte ihtiyaca binaen oluşturulması gereken çadır noktaları, konteyner noktalarının da hazır hale getirilmesi için gereken çalışmalarımızı yapacağız. Bunları tamamlayıp olası bir afetten önce hazır hale getireceğiz. Allah korusun olası bir afette herhangi bir kargaşa oluşmadan, Çayırova ilçemizdeki süreci yönetmeyi hedefliyoruz. Afet sonrasındaki süreçlerde insani ihtiyaçların her birini düşündük. Tuvaletinden banyosuna, çamaşır yıkama alanından diğer kişisel bakımların gerçekleştirilmesi için her türlü planlamayı hazırladık ve bu alanımızı o çerçevede hazırlayacağız.

DOĞAYA ZARAR VERİLMİYOR

Geçmiş deneyimlerimizden oluşan bilgi birikimin deneyimi ve bu işi bilimin kaynağı olan üniversitelerimizle iş birliği içerisinde bu süreçleri yönetiyoruz. İlçemizin hemen sınırında bulunan Gebze Teknik Üniversitemizle birlikte iş birliği yapıyoruz ve yaklaşık 3,5 yıldır birlikte çalışıyoruz. Bulunduğumuz alanda oluşturacağımız hem toplanma merkezini hem de barınma merkezini oluşturuyorken hiçbir şekilde bir tane dahi ağaç kesmeyeceğiz. Doğaya hiçbir şekilde zarar vermeyeceğiz. Yaşam alanlarının oluşması için imalatını yapacağımız sistem de hiçbir şekilde doğaya zarar vermiyor. Temel sistemini oluşturuyorken bile hiçbir zarar vermiyoruz. Tamamen portatif, sökülebilen, takılabilen bir sistem dahilinde yaşam alanını oluşturuyoruz.”