Çayırova'da Hummalı Çalışma

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mesire alanı, park ve yeşil alanlarda çim biçme, budama, çevre düzenlemesi, temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan incelemeler ve gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını şekillendiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlerin başlarında gelen mesire alanlarında bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. Belirlenen plan doğrultusunda park, yeşil alan bakım çalışması, kaldırım kenarları ve refüjlerde yabancı ot temizleme işi yapan ekipler, dış görüntüsü iyi olmayan alanları boyarken, piknik ve dinlenme alanlarındaki masaları vernikliyor.

PEYZAJ DÜZENLEMESİ

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda peyzaj düzenlemeleri ve bakım çalışmalarını da sürdüren ekipler, ana caddelerdeki refüjlerde toprak tesviyesi, ara ekim ve herekleme yapıyor. Parklardaki ağaçların bakımlarını da yapan ekipler, aynı zamanda temizlik te yapıyor.