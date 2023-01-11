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Çayırova’da LGS ve YKS hazırlık kursları

Çayırova Belediyesi’nin eğitime desteği sürüyor. Ortaokul öğrencileri bilgi evlerinde LGS’ye, lise ve mezun öğrenci grubu ise gençlik merkezinde YKS sınavlarına hazırlanıyor.

Çayırova'da LGS ve YKS hazırlık kursları

11 Ocak 2023 Çarşamba 15:45

Çayırova Belediyesi Bilgi evleri ve gençlik merkezinde tecrübeli eğitimci kadrosu öğrencileri sınavlara hazırlıyor. Bilgi evlerinde 5.sınıftan 8.sınıfa kadar LGS hazırlık grupları eğitim görürken, bunun yanı sıra 2.sınıftan 4.sınıfa kadar olan öğrenciler için kurslar bulunuyor.


GENÇLİK MERKEZİNDE ÜNİVERSİTE HEYECANI
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi binasında bulunan gençlik merkezinde eğitimler yüksek tempo ile sürüyor. 9.sınıftan 12.sınıfa kadar olan öğrenci gruplarının yanı sıra mezun öğrenciler üniversiteye hazırlanıyor Tecrübeli eğitimciler, öğrencileri hayallerini kurdukları bölüm ve üniversitelere kazanması için yoğun bir mesai harcıyor.

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