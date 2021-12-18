Çayırova’da Yerli Malı Haftası Kutlandı

Çayırova Belediyesi 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan "Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası" nedeniyle "Yedi Bölge Yedi İklim" programı düzenlendi.





Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikler kapsamında yöresel müziklerle birlikte oyunlar oynanırken, salonda açılan standlarda kültürel kıyafetler, yöresel yiyecek ve içecekler tanıtıldı. İlginin yoğun olduğu etkinlikte Şef Ünal Dursun konser verdi. 7 bölgeden türküleri seslendiren Ünal Dursun duygusal ve hareketli eserlerle izleyenleri mest etti. Miniklerden oluşan halk oyunları ekibi ve yetişkinlerden oluşan horon ekibinin gösterileri programa renk kattı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çifti de Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası etkinliklerine katıldı. Standları gezen Başkan Çiftçi miniklerle saz çalarak, standlardaki yiyeceklerin tadına baktı ve konseri izledi. Programda bir selamlama konuşması yapan Başkan Çiftçi,Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftasını kutladı. Katılımcılara,” Konserler ve etkinliklerden memnun musunuz” diye soran Çiftçi, gelen olumlu tepkiler üzerine etkinlik ve konserlerin süreceğinin müjdesini verdi.