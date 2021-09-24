Çayırova’da yol yapım ihalesi

Çayırova halkının konforu için altyapı ve üstyapı hizmetlerine hız kesmeden devam eden Cayırova Belediyesi, yol yapım işi ihalesi gerçekleştirdi.

Mahallelerin önceliğine göre üstyapı çalışmaları yapan Çayırova Belediyesi, ilçe genelinde asfalt, yama, parke, bordürü kapsayan işler için yeni bir ihale gerçekleştirdi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kültür salonunda yapılan ve yaklaşık maliyeti 4.960.978,97 TL olan ihaleye 8 firma teklif verdi. İhale komisyonunun gerekli incelemeyi yapmasının ardından kazanan firma açıklanacak.