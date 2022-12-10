Çayırova’daki dev parkta ilerleme % 85





Kent genelinde pek çok eser ve hizmeti hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, park, yeşil alan ve mesire alanı gibi sosyal yaşam alanlarının sayılarını da her geçen gün arttırıyor. Kent genelinde olduğu gibi Gebze bölgesinde de önemli çalışmalar yürüten Büyükşehir, bu bağlamda Çayırova ilçesinde 33 dönüm alan üzerinde projelendirdiği Cumhuriyet Mahallesi Parkı’nda sona doğru yaklaştı.





22 BİN METREKARESİ YEŞİL ALAN

‘Mutlu şehir Kocaeli’ vizyonu kapsamında vatandaşların daha nezih ve huzurlu mekânlarda vakit geçirmelerini amaçlayan Büyükşehir’in Çayırova’ya kazandıracağı dev park, bölgedeki sosyal donatı alanı eksikliğini büyük ölçüde giderecek. 33 bin metrekare alan üzerinde yapımı devam eden Cumhuriyet Mahallesi Parkı’nın 22 bin metrekaresi yeşil alan olarak vatandaşın hizmetine sunulacak.





İLERLEME ORANI YÜZDE 85

Hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü parkın ilerleme oranı yüzde 85 seviyesine ulaştı. 2000 metrekare alanda granit ve bazalt plaktaş meydan döşemesini tamamlayan ekipler, parkın birinci bölgesinde bulunan 630 metrekare çocuk oyun alanının betonu ile amfi betonunu attı. EPDM kaplaması içinde uygun hava koşulları bekleniyor. Proje sahasında 850 metre iç baskı beton yollarını tamamlayan Büyükşehir, aynı şekilde iç proje yolları çevresine piknik masası cepleri yaptı.





SPOR COŞKUSU BU PARKTA YAŞANACAK

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Parkı’nda pek çok sportif donatılar yer alıyor. Bu kapsamda 364 metrekare alan üzerine inşa edilen basketbol sahasının zemin asfaltını atan ekipler, ardından kafes tel kaplaması, basket potaları ve zemin akrilik boyanmasını yaparak sahayı kullanıma hazır hale getirdi. 120 metrekarelik fitness alanının ise betonunu atan Büyükşehir, bölgede yaşayan gençlerin talebi üzerine projeye sonradan eklenen halı saha yapımında da hızlı bir ilerleme kat ediyor.













HOBBİT EVLER CAZİBE KATACAK

Parkın ikinci bölgesinde de işler yoğun bir tempoda devam ediyor. Bu kapsamda 660 metrekare çocuk oyun alanının betonunu atan ekipler, çevre oturma duvarı betonunu ise tamamladı. Bu kısımda son olarak zemine EPDM kaplaması yapılacak. Yine parkın ikinci bölgesinde yer alan hobbit evleri bitti. Çevre düzenlemesinden sonra hobbit evler, parkın cazibesine cazibe katacak.





ÇOCUKLAR KALİTELİ ZAMAN GEÇİRECEK

Parkta çocukların doyasıya eğlenmesi için her şey düşünüldü. Bu kapsamda meydan yanında 620 metrekareden oluşan çocuk oyun alanına engelsiz park ile parkın ikinci bölümünde yer alan 630 metrekare çocuk oyun alanının akasya macera parkuru montajı bitti. Proje dâhilinde bin 800 metrekare merdiven iyileştirme ve kaplama çalışması, 800 metre proje çevresi kaldırım zemininin yenilenme çalışması ile 22 bin metre kare peyzaj alanının sulama ve çim serimi tamamlandı.





DEVAM EDEN İŞLER

‘Daha modern ve yaşanabilir bir Kocaeli’ vizyonuna uygun olarak inşa edilen Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Parkı’nda devam eden işlerin de en kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Bu doğrultuda mescit ve kafeterya binası ile meydan ve parkın ikinci bölümünde yer alan oturma duvarları ve amfi ahşap döşeme çalışmaları tamamlandıktan sonra park tamamen bitmiş olacak.



