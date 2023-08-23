ÇAYIROVA'DAN CANLI MAKALE VE HABERLERLE DEVRİ ALEM

Yeni nesil medya çağına yakalamaya çalışıyor, gazetecilik mesleğimizi sürdürüyoruz. G

eleneksel basın mesleğinde yetişen biri olarak yeni nesil medya imkanlarını en iyi şekilde değerlendirip canlı haber ve makalelerle tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz.





Çayırova'dan canlı makale ve haberlerle bugün belgesel tadında devri alem edeceğiz.

ÇAYIROVA CAM FABRİKASINDA ÖZEL VE GÜZEL BİR DÜĞÜN

GEBZE EŞRAFINDAN 40 YILLIK ARKADAŞIM MEHMET BAŞARAN OĞLUNUN DÜĞÜNÜNE KATILIP

OLARAK CANLI YAYIN YAPTIK BAŞARAN AİLESİNİ KUTLADIK.

Gebze'nin tanınmış simalarından Mehmet Başaran'ın oğlu Kağan ile Erton ailesinin kızı Berce ile Şişecam Tesislerinde kıyılan nikah ile dünya evine girdi. İş siyaset ve būrokrasi dünyasının ōnemli isimleri bu nikahta buluştu.

DÜĞÜNE KİMLER KATILDI



Düğüne Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagu, Akif Yılmaz ve Cemil Yaman Kocaeli Büyükşehir belediye başkanı Tahir Büyükakın, Gebze belediye başkanı Zinnur Büyükgöz, eski bakanlardan Fikri Işık, Gebze Ticaret Odası başkanı Abdurrahman Aslantaş ve çok sayıda davetlinin katıldığı düğün an itibari ile

da canlı yayınlandı.

ÇAYIROVA TIP MERKEZİ'NİN SAHİBİ DR ESAT EKİNCİKLİ'Yİ ZİYARET EDİP

OLARAK CANLI YAYIN YAPTIK

Gebze’nin ilk doktorlarından 1983 yılında Gebze hükümet tabibi olan Dr. Eyüp Ercan ve Dr. Esat Ekincikli,

canlı yayınında İsmail Kahramanın sorularını cevaplandırıyor. Gebze’nin ilk doktorlarından 1983 yılında Gebze hükümet tabibi olan Dr. Eyüp Ercan ve Dr. Esat Ekincikli,

canlı yayınında İsmail Kahramanın sorularını cevaplandırıyor:



Çayırova tıp merkezi diyetisyen hekimlerinden Dr. Eda Çelik Gebze gazetesi canlı yayınında:



ÇAYIROVA TIP MERKEZİ İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ

ÇAYIROVA CAM FABRİKASI TARİHİ

AN İTİBARİ İLE GEBZE GAZETESİ

ve

TÜRK SANAYİ TARİHİN DE ÖNEMLİ YERİ OLAN VE BU GÜN KAPALI OLAN ÇAYIROVA CAM FABRİKASI SAHİLİNDEN CANLI YAYIN DA



1934 de İstanbul Paşabahçe’de kurulan ve 1959 da Çayırova yeni Fabrikalar kuran Türkiye şişe cam fabrikaları İle ilgili kısa tarihi bilgiler

1934

​​​​​​Bakanlar Kurulu kararı ile Türk Cam Sanayii'ni kurma görevi Ulu Önder Atatürk tarafından Türkiye İş Bankası'na verildi. Paşabahçe Fabrikasının Kuruluş Kararnamesi ve Atatürk’ün davete verdiği cevabi telgraf.

Ülkenin ilk cam üretim tesisinin temeli Başvekil İsmet İnönü ve İktisat Vekili Celal Bayar'ın katılımıyla Beykoz Paşabahçe'de atıldı.

Temel atma töreninde kullanılan mala ve 1935’deki resmi açılışta kullanılan makas.



1935



Paşabahçe Fabrikası, 400 çalışanıyla üretime başladı.

Paşabahçe Fabrik​​ası, günde 25 bin adet şişe üretmek üzere "Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Sosyetesi" adı ile resmen tescil edildi.

Yeni tamamlanmış fabrikaya Ulu Önderimizin ziyareti.

Paşabahçe Fabrikası'nın resmi açılışı, Başvekil İsmet İnönü'nün katılımıyla yapıldı.

1936

Paşabahçe Fabrikası, ilk işletme yılının sonunda ülkenin tüm şişe ve cam eşyası talebini 3 bin ton ile karşılar hale geldi.

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1946

Paşabahçe Fabrikası'na Belçika Hanrez firmasından 6 adet tek kollu şişe makinası geldi.​

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1948

Paşabahçe Fabrikası için Çekoslavakya’dan Skoda marka 2 adet şişe makinası alındı.

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1954

Marshall Yardım Planı’ndan yararlanılarak Paşabahçe Fabrikası’na 5.000 ton/yıl kapasiteli 4 adet IS otomatik üretim makinası getirildi.

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1955

Paşabahçe Cam Fabrikası'nda ilk mekanik üretim başladı.​​

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1957

Paşabahçe ürünlerinin perakende satışını gerçekleştirmek, yurtiçi fiyat istikrarını sağlamak ve cam eşya kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla ilk olarak İstanbul'da 2 ve Ankara'da 1 mağaza ile Paşabahçe Ticaret Ltd. Şti. kuruldu.

Paşabahçe İzmir Enternasyonal Fuarı'na ilk kez katıldı.​



1958

Paşabahçe Fabrikası'nda ilk H28 makinası çalıştırıldı.

Kıbrıs'a ilk ş​işe ihracatı yapıldı.​



1959 ​​

Çayırova Cam Fabrikası'nın te​​meli atıldı.​​



1960

​Marmara Kalker ve Dolomit İşletmesi kuruldu.

Paşabahçe ilk ihracatını ABD'ye yaptı.​



1961

Çayırova Cam Fabrikası üretime geçti ve Fourcoult sistemi ile ilk pencere camı üretildi. Böylece yılda 19 bin ton düzcam ithalatı karşılandı.

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1963

Paşabahçe'de ilk mekanik pres üretimi gerçekleştirildi.​​ (Kaynak: