Çeker ve ekibi Büyük buluşmada

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, yönetim kurulu üyeleri ile işyeri temsilcilerinden oluşan yaklaşık 45 kişilik heyet Türk Sağlık-Sen Genel Merkezi tarafından Antalya’da düzenlenen eğitim ve bilgilendirme toplantısına katıldılar. Türkiye’nin 35 ilinden şube başkanları, şube başkan yardımcıları ve iş yeri temsilcilerimizin katıldığı “Yetki Yolunda Büyük Buluşma“ toplantımızın ikincisini gerçekleştirildi. Açılışını TSS Genel Başkan Yardımcısı Ümit Turhan’ın yaptığı toplantıda ilk olarak TSS Genel Başkanı Önder Kahveci yaptı.





KADIN VE ÇOCUK VURGUSU

TSS Genel Başkanı Önder Kahveci, kadın cinayetleri ve çocuk istismarlarında en ağır cezalar verilmesi gerektiğini belirterek, “ Sözlerime geçtiğimiz hafta eşi tarafından canice katledilen Isparta’da görev yapan iş yeri temsilcimiz Server Bulut’u anarak başlamak istiyorum. Hepimizin acısı tarifsiz mekanı cennet olsun. Geride çocukları kaldı. Kadına şiddet, kadın cinayetleri gibi vahşetlere çözüm üretilmesi gerekiyor, Türk kültüründe böyle bir şey yok. Bizim medeniyetimizde bunlara yer yok. Kadın cinayetleri, 6 yaşındaki çocuğu evlendirme gibi asla kabul edilemeyecek işleri yapanlara en ağır cezalar verilmeli, bu konularda en ufak bir taviz verilmemelidir. Toplumun sosyal hayatını, aile hayatını dinamitleyen bu tür suçlara karşı gereği yapılmalı, önlenmesi adına da gerek adli, gerek kolluk gerekse eğitim anlamında herşey yapılmalıdır” dedi.





KARABAĞ AZERBAYCAN’DIR

Azerbaycan’dan gelen misafirlerimize de katılımlarından dolayı teşekkür eden Genel Başkanımız Önder Kahveci Karabağ zaferinin tüm Türk Dünyasının zaferi olduğunu belirterek “Azerbaycan’ın sevinci, sevincimiz, kederi kederimizdir. Karabağ zaferi de hepimizin zaferi, Türk Dünyasının zaferidir. Türkiye Kamu-Sen olarak her zaman ve şartta Azerbaycan’ın yanındayız.” dedi.

















OCAK AYINDA EK ZAM VE REFAH PAYI

Kamu çalışanlarının sorunları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Genel Başkanımız Önder Kahveci ocak ayında kamu çalışanlarına mutlaka ek zam ve refah payı verilmesini istediklerini kaydetti. “Saygın İş Saygın Ücret” için mücadele ettiklerini kaydeden Genel Başkan Önder Kahveci maaşların yoksulluk sınırının üstüne çıkarılması gerektiğini belirtti. Vergi diliminin %15’e sabitlenmesi, enflasyon farkının aylık verilmesi ve bayram ikramiyesi gibi ekonomik açıdan kamu çalışanlarına katkı verecek düzenlemelerinde hayata geçmesini istediklerini kaydetti. 3600 ek göstergede Türkiye Kamu-Sen’in hazırladığı taslak ve önerileri ile önemli bir mesafe kat edilmiştir. Kapsam dışı kamu çalışanlarının da eklenmesi, sözleşmelilere kadro verilmesi ile bu sorunlar tamamen çözülecektir” dedi.





TEK KALEM MAAŞ

Sağlık çalışanlarının sorunları ile ilgilide açıklamalarda bulunan Genel Başkan Önder Kahveci, sağlık çalışanlarının ücretleri konusunda tek kalem maaşı ısrarla savunduklarını ve bunun sağlanması gerektiğini ifade etti. Böyle bir ücret modelinin adilce uygulanırsa çalışanların yaşadıkları sorunları çözeceğini belirterek, mağduriyetlerin sonlanacağını ifade etti. Mevcuttaki sistemde taban ve teşvik ödemelerinin sağlık çalışanları için çok düşük kaldığını GİH, TH ve YH sınıfında görevli çalışanların alamadığını belirten Genel Başkan Önder Kahveci bu ödemelerin iyileştirilmesi ve kapsamının genişletilmesi adına başvuru ve görüşmeler yaptıklarını ifade etti.





KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Kamu ve sağlık çalışanları için olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti içinde kırmızı çizgilerinin olduğunu belirten Genel Başkan Önder Kahveci “ Biz devlet ebed müddet diyenleriz. Bağımsız bir ülkemiz yoksa, bayrağımızı özgürce dalgalanmıyorsa sendikacılığında bir anlamının olmadığını düşünenleriz. Onun için devletimizin, Milletimizin, ordumuzu ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün karşısında olan herkesin karşısındayız” dedi.

Genel Başkanımızın konuşmasının ardından Azerbaycan Sıhhıye İşçileri Sendikası yöneticisi Dr. Sayın Elnara Murodava bir selamlama konuşması gerçekleştirdiler. Sayın Murodava konuşmalarının ardından Genel başkan Kahveci’ye, Karabağ atlarının resmedildiği bir tablo hediye ettiler.





MOTİVASYONUMUZ YÜKSEK

Konuşmaların ardından Genel Başkan Yardımcısı Mücahit Gökhan Şahin tarafından teşkilatlandırma çalışmaları başlıklı bir sunum gerçekleştirildi.

Sunumun tamamlanmasının ardından Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Yılmaz Yeşil tarafından “ Kurumsal İletişim ve sendikal motivasyon” başlıklı bir eğitim verildi. Toplantının ikinci gününde Milli Mücadele ve kurtuluş savaşının anlatıldığı ve destancı Cevdet Cantürk tarafından sunulan “ Çılgın Türklerin Destanı/ Müzikli Anlatı” adlı gösteri teşkilat mensuplarımız tarafından ilgiyle izlendi. Müzikli anlatının ardından Genel Başkan Önder Kahveci, toplantının kapanış konuşmasını gerçekleştirdi. Kahveci, “Cumhuriyetin 100. Yılında yetkinin Türk Sağlık-Sen’e çok yakışacaktır. Tüm işyeri temsilcilerimizden kendi kurumlarında yetkiyi almalarını istiyorum” diyerek toplantıya katılanların bölgelerinde çalışmalarında başarılar diledi.





TECRÜBEMİZ BİLİNİYOR

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker ise gerçekleştirilen eğitim ve bilgilendirme toplantısı ile ilgili yaptığı açıklama da, “ Türk Sağlık-Sen Genel Başkanımız Önder Kahveci, genel merkez yöneticilerimiz ve eğitim veren tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesinin yönetim kurulu, ilçe temsilcileri, işyeri temsilcileri ve üyeleri ile bir bütündür. Bu manada sağlık çalışanlarının haklarını koruyabilecek bilgi birikim ve tecrübe Türk Sağlık-Sen kadrolarında vardır. Özellikle mecliste alt komisyonlarda görüşüler ve genel kurula getirilen % 2 barajı ile sağlık çalışanlarının haklarından bihaber olanların kandırmacalarına da son verilmiş olacak. Türk Sağlık-Sen yetki konusunda Mayıs ayında süreci tamamlaması için tüm gücümüzle çalışacağız” dedi.













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