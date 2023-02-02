Cem Uçan: Tarihi, dizilerden ve filmlerden öğrenemezsiniz

Kılavuz Gençlik Söyleşileri birbirinden önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Büyükşehir’in Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi’ndeki “Böyle Şeyler Filmlerde Olur” programında birçok film ve dizi projesinde yer alan başarılı oyuncu Cem Uçan, deneyimlerini paylaştı. Orhan Karaağaç moderatörlüğündeki programda oyuncu Cem Uçan her yönüyle Türk sinema ve dizi sektörünü kılavuz gençlere anlattı. Oyuncu Uçan, gençlerden tarihi okuyarak öğrenmelerini istedi.

ÇAKMAK: KILAVUZ GENÇLERİ ÖNEMSİYORUZ





Programda gençleri yalnız bırakmayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kılavuz Gençlik projesinin kültür, sanat ve spor hayatına katkı sunduğunu aktardı. Gençlere Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileten Çakmak, eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif anlamda her fırsatta gençlerin yanında olduklarını belirterek, “Toplumun, özellikle gençlerin beklentileri doğrultusunda bur tür söyleşi programlarını kurumlarımızın iş birliğiyle özellikle de Kılavuz Gençlerimizin ve milletimizin hizmetine sunuyoruz. Büyükşehir olarak gençlerimizi anlamaya, dinlemeye, dertleşmeye, iş birliğine çok önem veriyoruz. Gençlerimizin beklentisinin olduğu alanlarda faaliyet göstermek kurumlarımızın temel görevi. Gençlere yönelik kültürel anlamda yapılan çalışmaların farklı anlamı oluyor. Önümüzdeki Türkiye’nin yüzyılının hayata geçirilmesi, Kılavuz Gençlerin sahiplenmesiyle mümkün olacak. Sizlerle gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR EDİYORUM





Sinema ve dizi oyuncusu Cem Uçan gençlerle tecrübelerini paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bu güzel Kılavuz Gençlik projesi katılımcılara önemli kazanımlar sağlayacak. Kocaeli Büyükşehir muhteşem ekipler kurmuşlar. Hepsi alanında uzman. Bizi Kocaelili kılavuz gençlerle buluşturduğu için Sayın Büyükakın’a teşekkür ediyorum" dedi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kılavuz Gençlik Akademi Lise bünyesinde düzenlenen söyleşiye katılan Cem Uçan, oynadığı dizilerde Filinta’nın Bıçak Ali’si, Diriliş Ertuğrul’un Aliyar’ı, Deliler - Fatih’in Fermanı’nın Gökkurt’u, Payitaht Abdülhamid’in Ahmet Celalettin’i ve şimdi de Arka Sokaklar’da Kadem karakteriyle karşımıza çıktı.

FİLM SEKTÖRÜ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR MERKEZ





Sekapark film platosunda çekilen önemli projelerde yer aldığı için Kocaeli’ni yakından tanıma fırsatı yakaladığını belirten aktör Uçan, tarihi ve film sektörü açısından önemli bir merkez olduğunu ve Kocaeli’ye gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. İyi hikayelerin üzerine kurgulanmış, gerçek hikayelerin kalıcı olduğunu vurgulayan ünlü oyuncu, ‘’Tarihi ve dönem filmleri benim var olmayı istediğim işler. Osmanlı tarihini, Türk tarihini çok seviyorum ve araştırıyorum. İzlediğiniz tarihi dizilerin hemen hemen hepsinde ben oynadım. Tarihi, dizilerden ve filmlerden öğrenemezsiniz, biz size sadece araştırma ve okuma hevesi aşılamaya çalışıyoruz. Bu diziler bizi teşvik edecek. Geriye dönük tarih okuyunuz. Düzgün kaynaklardan. Sağlam kaynaklardan tarih okuyacağız. Ben Diriliş Ertuğrul dizisinin üçüncü sezonda öldüm. Ortalık ayağa kalktı. Aliyar nasıl ölür? Aliyar karakterindeki çocuk Osmanlı’da beraber mi savaştılar? Arkadaşlar o kadar inanmışlar ki! Aliyar diye bir adam yok zaten. O yüzden geriye dönük çok iyi okumalar yapmak gerekir. Tarih okursak çok daha kıymetli olacak. Çok daha yerine oturacak izledikleriniz” şeklinde konuştu.







KILAVUZ GENÇLERDEN BÜYÜK ALKIŞ ALDI





Osmanlı’nın ardından daha Avrupalı olabilmek ve 'biz de sizin gibiyiz' diyebilmek için Batı'dan Türk insanına uymayan ve getirisi de bulunmayan bir sanatın kopyalandığını ifade eden Uçan, “Niyetimiz derdimizi dünyaya anlatmaksa buna tüccar kafasıyla değil de milli duygularla bakmalıyız. Muhteşem kahramanlık hikayelerimizi globale uyarlamalıyız. Abdülhamid dizisinde oynadığım karakterin öyle sonlanacağını bilseydim Payitaht Abdülhamid'i kabul etmezdim. Çünkü Dünyadaki hiçbir para, hiçbir varlık, hiçbir mal, hiçbir şan, hiçbir şöhret bana bir vatan hainliğini oynatamaz. Asla.” konuşması üzerine salondaki gençlerde büyük alkış aldı. Söyleyişi sonrası moderatör Orhan Karaağaç ile aktör Cem Uçan’a Kılavuz Gençlik Akademi Lise öğrencileri tarafından Sanat Atölyeleri’nde hat sanatıyla hazırlanan motifli tablo takdim edildi. Kılavuz gençler ünlü aktör Cem Uçan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.







