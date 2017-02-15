CENAZELER HAVA YOLUYLA NAKLEDİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin havayolu ile cenaze nakil hizmeti önemli bir görevi yerine getiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ilimizde vefat eden ancak başka illerde toprağa verilmesi istenen cenazeler için hayata geçirdiği havayolu ile cenaze nakil hizmeti, 20 Haziran 2016 tarihinden itibaren sürdürülüyor. Vatandaşlar tarafından büyük memnuniyet kazanan hizmet ile 7 aylık süreçte 308 cenazenin başka illere nakli havayolu ile gerçekleştirildi.

THY İLE PROTOKOL İMZALANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türk Hava Yolları(THY) arasında yapılan Havayolu Cenaze Taşıma Hizmeti Protokolü kapsamında hayata geçirilen hizmet, kentin önemli bir ihtiyacını gideriyor. Uzak illerde toprağa verilecek cenazelerde büyük kolaylık sağlayan bu anlamlı hizmetle vatandaşlar artık, uçakla daha hızlı bir şekilde cenazelerini istedikleri şehire nakletme imkanı buluyor.

7 AY ÖNCE BAŞLADI

Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen hizmetten ilk başlama tarihi olan 20 Haziran 2016 tarihinden bugüne kadar 308 cenaze havayoluyla il dışına nakledildi. Öte yandan 2016 yılından bu güne kadar kara yoluyla birlikte il içi ve dışına toplam 3 bin 90 cenaze nakil hizmet yapıldı.

HER ŞEY ÜCRETSİZ

Hizmetten yararlanabilmek için 188 numaralı hattın aranması yeterli. Büyükşehir Belediyesi örnek çalışma kapsamında yıkama, kefen, mezar tahtası, cenaze aracı, cemaat için otobüs, cenazenin defnedileceği mezar yeri, cenaze sahibinin talebi olması durumunda din görevlilerimizin yaptığı dini hizmetleri ücretsiz olarak vatandaşlara sunuyor.







188’İ ARAMAK YETERLİ

Vefat belgesi alındıktan sonra 188 Cenaze Hizmetleri telefonla aranarak cenazenin bulunduğu yerin adresi veriliyor. Cenaze aracı cenazeyi bulunduğu yerden alıp Asri Mezarlıktaki yıkama yerine getiriyor. Cenaze yıkanır, kefenlenir, tabuta konur. Cenaze sahibinin isteği doğrultusunda evine dua için getirilir veya doğrudan kalkacağı camiye götürülür. Cemaat için de ihtiyaca göre otobüs tahsis edilerek cenazenin kalkacağı camiye gönderilir. Ardından cenaze defin hizmetinin yerine getirilmesi sağlanıyor. Ayrıca cenaze evine yemek hizmeti de sunuluyor.





