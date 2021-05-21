Çerkesler Sürgünü ve Kandıra Babalı Sahili

Çarlık Rusya’sı tarafından 157 yıl önce gemilere doldurularak Türkiye kıyılarına gönderilen Çerkes vatandaşlar, Kandıra İlçesi Babalı Sahili'ne gelmişler ve burada ilk kez Türkiye toprağına ayak basmışlardı.

Gazeteci ve belgeselci olarak ilk kez 2021 yılı 21 Mayıs’ta, gazeteci arkadaşım Yılmaz Işık ile Kandıra Babalı Sahili’ne gidip, sabaha kadar burada kalıp belgesel çekimi yapmıştık.

21 Mayıs Çerkes ve Kafkas sürgününün 157. yılı, bundan 157 yıl önce 1864’te yüzbinlerce Çerkes, Abaza ve diğer Kafkasya kökenli insanınız ve Müslümanlar Çarlık Rus Devleti tarafından sürülüp, soykırıma tabi tutulmuştu.

Yıllardan beri Kandıra Babalı Sahili’ndeki karaya ilk çıkılan yerde tören yapılır, anıt yapılacağı açıklanır. Bugüne kadar hiçbir şey yapılmadı.

Bugün, büyük Kafkas ve Çerkes sürgününün 157. yılı. 2019 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra Babalı Sahili’nde yapılan anma toplantısı ile ilgili haberi sizlerle paylaşıyorum.

https://www.kocaeli.bel.tr/tr/main/news/haberler/3/cerkesler-surgunun-155inci-yilinda-atalarini-/33926

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kandıra Babalı Sahili’nde 21 Mayıs 2019’da düzenlen tören haberi.

Törende, Çerkes vatandaşlar Çarlık Rusya’sı tarafından sürgünde ölen atalarını andı.

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157 YILDIR DİNMEYEN BİR ACI

Çarlık Rusya’sı 1864 yılında bütün Kafkasya’daki milli mücadele hareketleriyle mücadeleyi, PAN-SLAVİZM politikasından SOYKIRIM politikasına dönüştürüp kanlı bir şekilde bastırır, Kafkasya’yı tahakküm altına alır. Rusların Kuban vadisine gitmek, Çar ordusuna katılmak ve Hıristiyan olma seçeneklerini reddeden Çerkesler, ülkelerinden sürgün edildi. 157. yıl önce sürgün edilen Çerkesler, gemilerle Anadolu’nun Karadeniz kıyılarına ulaşmaya çalışır. Açlık, hastalık gemilerin donanımsal yetersizlikleri hikâyeyi ölüm yolculuğuna dönüştürdü. Karadeniz’in hırçın dalgalarıyla başa çıkmayan birçok gemi Karadeniz kıyılarında battı. Kocaeli’nin Babalı sahiline ulaşan birçok insan da hastalıklarıyla başa çıkamayıp yaşam mücadelelerini kaybetti. Çerkes vatandaşları, 155. yıl nedeniyle düzenlenen anma programında atalarını andı.

GENİŞ KATILIM

Törene; AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atcı Nergis, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmaz, Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yıldız Şekerci, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ve Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Samsun, Bursa, Ankara, Sivas, Düzce ve Bolu’dan vatandaş katıldı.

İLK PROGRAM MEZARLIKTA

İlk anma programı Karaağaç Tarihi Mezarlık'ta gerçekleştirildi. Çerkes vatandaşlar ölen ataları için dua edip, mevlit okudu. Ardından Babalı Köy Camiine geçildi. Köy camisi önünde düzenlenen törende konuşmalar yapıldı.

SOYKIRIMA UĞRAMIŞ BİR MİLLETİN ÇOCUKLARIYIZ

İlk konuşmayı gerçekleştiren Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yıldız Şekerci; "100 yıllık savaşların ardından sürgün edilip soykırıma uğramış bir milletin çocuklarıyız. Bugün burada anayurdumuzdan sürgün edilen atalarımızı anmak için bir aradayız. Bu acıyı unutturmamak için her yıl burada toplanıyoruz. Yüreğimizdeki ateş 155 yıldır yanıyor ve yanmaya devam edecek. Kocaeli Babalı sahili atalarımızın geldiği ilk yerdir. Ve burası bizim için Türkiye'de tek olan sit alanıdır. Bu programı yaparken desteklerini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın burada bir anıt yapılması için söz verdi. İnşallah seneye anıt bitmiş ve anma programımızı bu anıtta yaparız. Amacımız bizim yaşadığımız acıların bir kez daha yaşanmamasıdır" dedi.

ACILAR BİR KEZ DAHA YAŞANMASIN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak; "Türkiye bir kültür mozaiği ve siz bu mozaiğin en önemli parçalarından birisiniz. 155 yıl önce yaşanan acıların bir kez daha yaşanmamasını istiyoruz. Ülkemiz birçok savaş görmüş bir ülke. Yıllarca süren savaşlarda Ensar olmuş bir milletiz. Sizde bu ülkenin en önemli parçasısınız” ifadesini kullandı.

SÜRGÜNLER DEVAM EDİYOR

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz; "Bugün acılarınızı paylaşmak için buradayız. Geçmişte atalarımız büyük bedeller ödedi. Allah mekânlarını cennet etsin. Onların ödediği bedel bugün ülkemizde barışın ve kardeşliğin temeli olmuştur. Bugün ülkemiz mazlumlara hala kucak açıyor. Sürgünler devam ediyor. Bir damla petrolü, insan kanına değişmeyen bir zihniyet sürgünlere neden oluyor. Dün Karadeniz’de yaşanan ölümler bugün Akdeniz’de yaşanıyor. Bizim üzerimize düşen tarihte yaşadığımız acılarımızı gençlerimize aktarmaktır" açıklamasında bulundu.

AKDENİZ’DE YAŞAM MÜCADELESİ

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atcı Nergis; "Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Atalarımızın izlerini taşıyan bu bölgenin sit alanı ilan edilmesi ve bir anıt alanı oluşturulması bizim için önemli. Bugün yaşadığımız topraklar hala mazlumları konuk ediyor. Atalarımızın Karadeniz’de verdiği yaşam mücadelesini bugün Akdeniz sahillerinde görüyoruz. Atalarımızdan kalan mirası yaşatmaya çalışıyoruz. Bizden sonra burada gençlerimiz atalarımızı anmaya devam edecek" dedi. Konuşmaların ardından toplu iftar yapıldı.

MEZAR TAŞI NÖBETİ TUTULDU

Binlerce Çerkes vatandaş, 155 yıl önce atalarının sığındığı mağara ve anıt mezarlara meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi. Denize çelenk ve kırmızı karanfiller atıldı. Meşaleler yakılıp sahile bırakıldıktan sonra sürgün ateşi yakılarak çevresinde ‘Mezar Taşı Nöbeti' tutuldu. Atalarının 155 yıl önce sığındığı mağaraya da karanfiller bırakıldı. (Kocaeli büyükşehir Belediyesi resmî internet sayfası)