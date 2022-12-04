CEVDET ÇEPİL, ENGELLİLER GÜNÜNÜ KUTLADI.

Dünya engelliler günü mesajına selam olsun engelli kardeşime başlığı ile başlayan Çepil mesajında Necmettin Erbakan döneminde engelliler için yapılan çalışmaları bir bir anlattı.

Engelliler ile ilgili politikaları dönemin bakanı Sacit Günbey’ in anıları üzerinden paylaşan Çepil, yeniden refah partisinde halen aktif olarak siyasi çalışmalara katılan engellileri de unutmadı.

SELAM OLSUN ENGELLİ KARDEŞLERİME

Engelli kardeşlerimin 3 Aralık Engelliler gününü tebrik ediyoruz.

Allah her birine sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler versin, iki cihanda yüzlerini güldürsün.

3 Aralık 1996 günü, engelli kardeşlerimiz için milat olup, “Engelliler Bayramı” olarak ilan edilen bir gündür.

O gün merhum Başbakan’ımız Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN hocamız Ülkemizin her bir köşesinden davet ettiği Engelli kardeşlerimizi ve Dernek yetkililerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nin (TBMM) Refah Partisi gurup salonunda topladı.

Konuşmak isteyen bütün Engelli kardeşlerimizin konuşma yapmasını sağladı, şikayetlerini ve isteklerini dinledi.

En sonunda kendisi söz aldı ve bugünü “Engelliler Bayramı” ilan ediyorum diyerek, Engelli kardeşlerimizin bütün ihtiyaçlarını hemen karışılacağız ve sizlerin isteklerini kapsayan bütün hususları da kanunlaştıracağız diye söz verdi.

Ardından devlet bakanı Sacit Günbey’ e gereken talimatları vererek hemen işe koyulmasını söyledi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma fonundan (SYDTF) o günkü para ile 2,5 trilyon lira engeli kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarını temin etmek üzere kullanıldı.

TBMM’den yetki alarak, 571, 572 ve 573 sayılı kanun hükmünde kararnameleri çıkardık.

Böylece Ülkemizde ilk defa Engelliler ’in sorunlarını ortadan kaldıracak, 90 maddelik bir kanuni düzenleme yapıldı.

KANUNLARDA YAZAN KÖR, SAGIR GİBİ KELİMELERİ SİLDİK.

Bu kanun maddelerinden bazılarını ifade edersek;

1) Türkiye’de ilk defa Engellileri devlet katında temsil edecek ve sorunlarını çözecek Engelliler İdaresi Başkanlığı kuruldu.

2) Engelliler Koordinasyon Kurulu ihdas edildi.

3) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonunun gelirlerinin % 5’inin, engellilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak için, tahsis edildi.

4) Kamuda işe alınma oranı %2’den, %3’e çıkarıldı.

5) Kanun metinlerinde yer alan ve engelli kardeşlerimizi rencide eden, kör, sağır vb. ifadeler kanunlardan çıkartıldı.

Yeniden Refah Partimizin Engelliler Başkanlığına, hemen her gün Engelli kardeşlerimiz tarafından çok sayıda sorunları iletilmektedir.

İnşallah yapılacak seçimde, Partimiz iktidar olacak, yine kardeşlerimizin sorunlarını, istekleri istikamette biz çözeceğiz.

Bizimle beraber Yeniden Büyük Türkiye’ nin kurulması mücadelesi veren engelli kardeşlerimizin şahsında tüm Engelli kardeşlerimizin gününü tekrar tebrik ediyor, Yeniden Refahlı günler diliyoruz' dedi.