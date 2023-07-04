Çevre Bakanı Kurum’a Kocaeli Mektubu

Kocaeli bölgesi çevre açısından çok büyük sorunlar yaşıyor. Gebze gazetesi ve devri alem belgesel tv programı olarak bölgemizin sorunlarını devletin ilgili ve yetkili kurumlarına makale ve belgesel olarak iletmeye devam ediyorum. İki yıl önce Çevre ve şehircilik bakanına Kocaeli bölgesi ile ilgili yazdığımız açık Mektubu bir kez daha yayınlamak istiyorum.

Kocaeli bölgesi çevre açısından çok büyük sorunlar yaşıyor. Gebze gazetesi ve devri alem belgesel tv programı olarak bölgemizin sorunlarını devletin ilgili ve yetkili kurumlarına makale ve belgesel olarak iletmeye devam ediyorum. İki yıl önce Çevre ve şehircilik bakanına Kocaeli bölgesi ile ilgili yazdığımız açık Mektubu bir kez daha yayınlamak istiyorum.

Çevre Bakanına İki Yıl Önce Yazdığım Açık Mektup

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Kocaeli bölgesini karadan ve havadan denetleyip, ardından 2 saatlik Kocaeli İl Koordinasyon toplantısına katıldıktan sonra düzenlediği basın toplantısını takip ettim. Basın ve sosyal medyada yer alan haber, fotoğraf ve yorumları inceledim.

Bu konuda hem Gebze Gazetesi hem de Gazete Gebze’de görüş ve düşüncelerimi ifade eden makaleler yazıp, sosyal medya hesabımda yorumlar yaptım. Bir kez de görüş, düşünce ve önerilerimi Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’a açık mektup halinde rapor olarak kamuoyu önünde sunmak istiyorum Yazdığım mektupla ilgili Gebze Gazetesi ve Gazete Gebzede yer alan makalelerimi sizlerle paylaşıyorum

HOŞGELDİNİZ SAYIN BAKANIM

Sayın Bakanım, Kocaeli’ye yapmış olduğunuz gezi gerçekten önemli. Koronavirüs salgını günlerinde devlet olarak Kocaeli’ye verdiğiniz önemin bir işareti. Kocaeli gerçekten herhangi bir il değil. Tek başına Türkiye’nin bir çok ilinden daha fazla katma değer üretip, vergi ve işçi istihdamı ile yaptığı ihracat ve üretimler ile Türkiye’yi bakıp besleyen bir ilimiz. Bu ilimizin en önemli sorunlarından birisi bakanlığınıza ait çevre ve şehircilik sorunları. Kocaeli’de maalesef çevre sorunu sürekli devam ediyor ve üstelik artıyor. Halen İzmit körfezinin belirli noktalarında evsel ve endüstriyel atıklar İzmit körfezine arıtılmadan dökülüyor. Körfezdeki sahillerde halen dolgu ve işgaller yaşanıyor. Türkiye’nin gözbebeği TÜBİTAK ve Muallimköy Bilişim Vadisi sahilinde liman yapılmaya çalışılıyor. Tüm önlemlere rağmen bazı sanayi kuruluşlarımız havayı ve çevreyi kirletmeye devam ediyor. Özellikle sabahları pencereleri açtığımızda hava kirliliğinin ne kadar korkunç olduğunu bire bir yaşıyoruz.

Çevre noktasında birçok şey anlatıp söylemek mümkün. Ancak inanıyorum ki, siz bizden daha fazlasını biliyorsunuz. Devletimizi Kocaeli’de temsil eden sayın valimiz ve sayın büyükşehir belediye başkanımız sizleri ayrıntılı bir şekilde bilgilendirdiğine inanıyoruz. Kamuoyu önünde bunları açıklamasanız da, bu konuda çok önemli çalışmalar yapacağınızı düşünüyor, sizlere güveniyoruz.

ŞEHİRCİLİK ÇOK BÜYÜK BİR SORUN

Sayın Bakanım, Kocaeli Türkiye’nin çok önemli ve çok güzel ilerinden birisi. Kocaeli’de yaşamak Allah’ın bir lütfu. İzmit, Karadeniz ve Sapanca Gölü’ne kıyısı olan, İstanbul’un yanı başında, değil Türkiye dünyanın da merkezi konumunda, uluslararası sanayi, ticaret, bilişim, üretim merkezi olan yolların kavşak noktası bir kent. Bitinya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı imparatorluğu ile Türkiye Cumhuriyeti devletimiz döneminde hep önemini korumuş, tarih, kültür, bilim, teknoloji, sanayi, ticaret, turizm, tarım ve hayvancılığın bir arada yürütüldüğü Türkiye’nin nadir illerinden bir tanesi. Türkiye’nin birçok bölgesinden insanlar iş ve ekmek için buraya geldiler. Medeniyetin temel taşı olan şehirleşme noktasında Kocaeli halen hak ettiği noktada değil. Onlarca yıldır gecekondu problemi bir türlü çözülemedi. Halen doğalgazdan mahrum on binlerce gecekondu bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın dikey mimariye tepki göstermesine rağmen deprem bölgesi İzmit’te ve Gebze’de çok katlı binalar devletin teşviki ile yapılmaya devam ediyor.

SAYIN BAKANIM KOCAELİ BÖLGESİ SİZDEN ÇOK ŞEY BEKLİYOR

Yatay ve tarihi geçmişe uygun şehirleşme mimarilerine ihtiyacımız var. Bir an önce İzmit Körfezi ve Karadeniz arasında yeni şehirleşmeler köy ve yatay mimariyi canlandıracak kentleşmelere ihtiyaç var. Türkiye’nin Karadeniz sahilinde kıyısı olduğu halde, ilçe merkezi olmayan tek il Kocaeli. Yaz aylarında yüz binlerce insanı barındıran Kocaeli Karadeniz sahiline vakit geçirilmeden Kocaeli Karadeniz adıyla bir ilçe kurulmalı. İki katı geçmeyecek şekilde biner metrekarelik parseller oluşturularak, bölge turizme açılmalı. Tarım ve hayvancılık bu bölgelerde teşvik edilerek deprem bölgesi İzmit körfezi sahilindeki yapılaşma ve insan yoğunluğu Karadeniz sahiline taşıyarak İzmit körfezi sahilindeki ilçelere bir nebze de olsun nefes aldırılmalıdır.

Sayın Bakanım, bu ilçe yapılma düşüncemizi hem milletvekilleri, hem de Kocaeli’yi yöneten Vali ve Belediye Başkanlarımıza defalarca aktardık. 30 kilometre çapındaki Gebze bölgesinde Darıca, Gebze, Dilovası ve Çayırova adıyla dört ilçe kurulmasına rağmen Kandıra ilçesinde 30 kilometre mesafesindeki tarihi Kefken bölgesinde bir ilçe kurulmaması başta güvenlik zafiyeti olmak üzere her bakımdan Kocaeli için büyük bir sorun. Sizlerin öncülüğünde Kocaeli, Karadeniz ilçesinin kurulmasını bekliyor ve istiyoruz.