ÇEVRE BAKANI'NA ŞİKAYET MEKTUBU

ESKİ ÇEVRE BAKANI'NA YAZDIĞIMIZ ŞİKAYET MEKTUBUNU YENİ ÇEVRE BAKANI ÖZHASEKİ'YE GÖNDERECEĞİZ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2297401213747806&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜN DE BELGESEL GÖRÜNTÜLERLE ESKİHİSAR SAHİLLERİNİ www.devrialem.tv FARKI İLE BİR HEZ DAHA BELGESELİNİ ÇEKİYORUZ

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜNDE DENİZDEN CANLI YAYIN YAPTIK https://fb.watch/kZyfjKDRpq/?mibextid=SDPelY

Gebze Eskihisar Sahillerin de dünya çevre günü etkinliği ile ilgili sosyal medya paylaşımımız

1990'DA TRT İÇİN GEBZE BÖLGESİNDE ÇEKTİĞİMİZ ÇEVRE BELGESELİ

İZMİT KÖRFEZİ VE ESKİHİSARI SAHİLLERİNİ KİMLER KİRLETİYOR

2021 TARİHİNDE GEBZE ESKİHİSAR SAHİLLERİ

BELGESELCİNİN NOT DEFTERİNDE ESKİHİSAR

Üç bin yıllık tarihi geçişe sahip Eskihisar kalesi

Kartacalı komutan Anibal bu kale de kalmıştı

Ünlü Ressam Osman Hamdi resimlerini burada yaptı.

Tarihi Palekanon savaşı Eskihisar da yapıldı.

Eskihisar tarihi ahşap evleri palmiye ağaçlı sahilleri yem yeşil Ormanları ile yer yüzü cenneti

Sahip çıkıp kıymetini bilmediğimiz için Eskihisar her geçen gün yok oluyor.

Eskihisar’ın dört mevsim ayrı güzelliği ve muhteşem manzarası var.

Eskihisar anlatılmaz yaşanır Eskihisar her geçen gün beton yığınına dönüyor.

İklim değişikliği ve kuraklık Eskihisarı da yok edip bitiriyor.

Eskihisar’dan Canlı Yayın

An itibari ile 5 Ocak 2022 Kocaeli. Gebze Eskihisar’dan kış ayında yaz manzarası yaşanıyor.

Geçtiğimiz yıl 5 ocakda 10 cm kar olan Eskihisar’da bugün sıcaklık derecesi 17'yi gösteriyordu.

Eskihisar sahillerinde Devri Alem belgesel tv programı olarak çekimler yaptık.

Eskihisar balıkçılar kooperatifi ve Marmara bölgesi balıkçılar kooperatifleri birliği başkanı Ali Sarı Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayınında Eskihisar ile ilgili bilgi veriyor canlı yayını sizlerle paylaşıyorum.

https://fb.watch/alzZzbJ6f_/ GEBZE'NİN AÇIK HAVA MÜZESİ ESKİHİSAR

Gebze Eskihisar üzerinde uzanan müstesna güzelliğe sahip tabii koylar, doğal güzellikler ve Gebze’nin temiz sahilleri, insanların nefes alabildiği yer. Gebze’nin güneybatısında yer alan Eskihisar, İstanbul-Ankara karayolu ve hızlı tren istasyonu ile Gebze –Halkalı Marmaray bağlantılı bir yerleşim merkezi. Eski çağlardan beri İzmit Körfezinin güneyindeki geçişi kontrol altında tutan önemli bir geçit olma özelliğini uzun süre korumuştur. Günümüzde İstanbul-Bursa yolunu kısaltan Eskihisar-Topçular feribot seferleri, bu şirin sahil kasabası üzerinden sağlanmaktadır.

Eskihisar tarihi ve turistik özelliğe sahip bir sahil bölgesi. Eskihisar kalesi Deniz kıyısında dik yamaçlı bir tepe üzerinde buradaki limanı ve İzmit Körfezi’nin kıyı şeridini korumak amacıyla inşa edilmiş. Kalenin Bizans dönemine ait olduğu sanılıyor. İlk şeklini muhafaza ederek günümüze gelebilen kale, dikdörtgen planlı olup, 10 burcu ve kaleye girişi sağlayan 4 kapısı bulunmaktadır. Çeşitli etkinliklerin yapılabileceği Anfi tiyatro haline getirilmiş. Kaleden, Eskihisar köyü, liman ve körfez bir başka seyir ziyafeti sunuyor bizlere. Hele bir de güneş batıyorsa bu seyre doyum olmaz. Gebze belediye başkanı Sayın Zinnur Büyükgöz’ den Eskihisar kalesin de yapılan kültür şenliği ve Kale çevresinde yapılan düzenleme çalışmaları ile ilgili bilgiler alıyoruz.

GEBZE RESSAM OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ

Osman Hamdi Bey Konağı… Geçmişin nazlı yadigârı, Eskihisar sahil yolu üzerinde eski bir şiir gibi duruyor. Bu görkemli konak, Türk müzeciliğinin kurucusu, ünlü ressam Osman Hamdi Bey tarafından, 1884 yılında köşk, resimhane, kayıkhane ve müştemilat olarak yaptırılmış. Osman Hamdi Bey Eskihisar’daki bu Konakta uzun yıllar yaşamış ve İstanbul’da vefat edince vasiyeti üzerine Eskihisar’a defin edilmiş. Osman Hamdi’nin Eskihisarda yaptığı tabloları Türk resim sanatını dünyaya tanıtmakta. Konak, 1987 yılında müze olarak halkın ziyaretine açılmış. Türk sivil mimarisinin en güzel örneklerini yansıtan Konak, kullanılan ahşap işçiliği ile Türklerin yapı sanatına verdiği önemi göstermektedir. Kültür ve Turizm bakanlığı Müze’de Osman Hamdi’nin birbirinden güzel resimleri sergilemek ve Eskihisar’ı açık hava müzesi yapmak için özel çalışma yapıyor.

KARTACALI KOMUTAN ANİBAL ANITI

Dünyaca ünlü Kartacalı Kumandan Anibal, küçük yaşlardan itibaren dünyanın o günkü süper gücü Romalılara karşı mücadele ederek yetiştirilmiş başarılı bir savaşçı. Tunus’un Kartaca kentinde 2100 yıl önce Romalılara karşı yaptığı bir savaşta yenilerek Kartaca’yı terk eder ve Bitinya Kralı Prussias’a sığınır. Tarihi kaynaklar, Anibal’ın Gebze civarındaki Eskihisar mevkiinde, kendisini acımasızca takip eden Romalıların eline geçeceği sırada intihar ettiğini yazar. Anibal'ın mezarı olarak bilinen bu yerde anıt yapılması ilk kez 1934 yılında Gebze Eskihisar gelen Atatürk tarafından emredilmiş. Bu istek ancak 1981 yılında Kültür ve Turizm bakanlığı tarafından TÜBİTAK sınırları içinde kalan alana Anibal anıtı yapılarak ziyarete açılmıştı.

Palekanon Savaşı Eskihisar da yapıldı