Çevre Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

Kocaeli Valiliği 'Valiliğimizce üzerinde hassasiyetle durulan ve tavizi mümkün olmayan en önemli çalışma alanlarından birisi de Çevre kirliliği konusudur. Ekolojik dengenin ve çevrenin korunmasının temelinde insan kaynaklı kirleticilerin kontrol altına alınması büyük önem arz etmektedir.

İlimiz genelinde; Dilovası’nda 4, İzmit’te 3, Gebze’de 2, Başiskele, Yeniköy, Kandıra ve Körfez ilçelerimizde 1’ er adet sabit olmak üzere toplam 13 adet sabit hava kalitesi ölçüm istasyonu bulunmakta, değerlere ilişkin yapılan renklendirmelere anlık olarak https://sim.csb.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Hava kalitesi istasyonlarında meydana gelen herhangi bir olumsuzluğun tespiti halinde Valiliğimiz koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince derhal inceleme çalışmaları başlatılmaktadır.

Ayrıca ilimizde 37 tesise ait toplam 110 baca on-line ve 7/24 izlenmekte, veriler bilgisayarlara kaydedilmekte ve günlük olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye’de ilk defa ilimizde uygulanan “Yeşil Göz” projesi ile şikayete konu bacaların görüldüğü yerlere gece görüş kameraları taktırılmış ve bu sayede şikayetler sonlanmıştır.

Yine Valiliğimizce lisanslı tehlikeli atık geri kazanım/bertaraf ve ara depolama tesislerine kamera sistemi kurulmuş, 24 saat esasına göre giriş ve çıkışları kayıt altına alınmakta ve bu alınan kayıtlar da 1 yıl süre ile saklanmaktadır. Bu konuda Türkiye genelinde ilk ve tek uygulama ilimizde olup, kaçak atık dökümlerinin önüne geçilmesinde örnek teşkil etmektedir.

İlimiz sınırları içerisinde, gerek il içinden gerekse il dışından atıksu transferi yapan tüm vidanjörlerle transfer edilen atıksuların, kaynağından bertaraf noktasına kadar izlenebilmesinin mümkün kılınması, kaçak deşarjların anında tespit edilerek gerekli iş ve işlemlerin tesis edilebilmesi amacıyla Türkiye’de ilk defa ilimizde faaliyet gösteren atıksu taşıyan tüm vidanjörlere cip taktırılması sağlanmıştır. Bu sayede kaçak vidanjör dökümlerinin engellenmesi hedeflenmiştir.

İlimizde hava kalitesini iyileştirmeye yönelik olarak Kimyasal Depolamalara ilişkin Valiliğimizce Türkiye’de ilk defa Kimyasal depolama yapan firmaların emisyonlarına yönelik çalışma yapılmış, belli başlı kimyasallar için emisyon tedbirleri bir standarda bağlanmıştır.

Valiliğimiz koordinasyonunda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce 20 personelden oluşturulan ve 24 saat esasına göre görev yapan 10 ekiple, 2021 yılı başından bugüne kadar 584 kez atık su denetimi yapılmış, bu denetimlerde alınan 245 adet numune analiz edilmek üzere laboratuvara teslim edilmiştir. Analiz sonuçlarının yönetmelik standartlarına uygun olmaması durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden yürürlükte bulunan Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerekli yasal ve idari işlemler uygulanmaya devam edilmektedir.

Yapılan çalışmalar neticesinde; 1 Ocak- 30 Haziran 2021 tarihleri arasında 1400 adet tesis denetlenmiş, uygunsuzluk tespit edilen 20 adet tesise 2.968.800,38 ₺ idari yaptırım uygulanmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayeleri ve öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi’nin başlangıcından itibaren ilimiz genelinde 102.164 ton atık kağıt, 43.369 ton atık cam, 31.469 ton atık metal ve 57.548 ton atık plastik toplanarak 1.736.780 ağaç kesilmekten kurtarılmış, atık cam, plastik ve metal toplanması ile %95 hammadde tasarrufu sağlanmıştır.

Bilindiği üzere, Marmara Denizinde yaşanan müsilaj kirliliğinin giderilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız koordinasyonunda Marmara Deniz Havzasında yer alan Valilikler, Yerel Yönetimler, ilgili Kurum/Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve akademisyenlerin katılımlarıyla 06.06.2021 tarihinde kamuoyuna duyurulan Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde müsilajın giderilmesine yönelik hazırlanan 07.06.2021 tarihli ve 2021/12 sayılı Marmara Denizi Eylem Planı'nın Uygulanması Genelgesi yayımlanmıştır.

Bu kapsamda; 14.06.2021 tarihinde Vali Seddar YAVUZ Başkanlığında; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Kocaeli Liman Başkanlığı, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Kocaeli Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ile ilgili Kurum ve Kuruluşlarının görev aldığı Kocaeli İli Marmara Denizi Eylem Planı İl Koordinasyon Merkezi oluşturulmak suretiyle Kocaeli İli Marmara Denizi Eylem Planı çalışmalarına vakit kaybedilmeksizin başlanmıştır.

Müsilaj temizleme çalışmalarına; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 1 adet deniz uçağı, 2 adet kontrol teknesi, 3 adet deniz yüzeyi süpürgesi, 2 adet amfibi araç ve 20 kişi ile (mühendis, pilot, kaptan, gemici, operatör, tekniker, işçi) deniz yüzeyinden devam edilmekle birlikte İlimizde bulunan 36 liman tesisi kendi imkan ve kaynakları ile liman sahaları ve yakın kıyılarını 159 kara personeli, 1 balık adam, 1 gemi, 17 deniz aracı (zodyak botları, kayık), 4 vidanjör, 1 kepçe ile katkı sağlamaktadır. Müsilajın tespit edilmesinden Marmara Denizi Temizleme Seferberliğine kadar geçen sürede 200 m³, 8 Haziran 2021’den bugüne kadar 474,835 m³ ile toplamda 674,835 m³ müsilaj toplanarak usulüne uygun bir şekilde bertaraf edilmiştir.

Ayrıca Valiliğimiz koordinasyonunda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Kocaeli Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kocaeli Liman Başkanlığı yetkililerinden bir komisyon oluşturulmuş olup; 18.06.2021 tarihinde yapılan toplantı sonrasında, deniz kirliliğine neden olabilecek işletmeler, limanlar v.b. tesislerin denetlenerek oluşabilecek deniz kirliliğinin önüne geçilmesi için alıcı ortama deşarjı olan Organize Sanayi Bölgeleri, İSU arıtma tesisleri ve sanayi tesislerinde, arıtma durumu ve iyileştirme çalışmalarını belirleme kapsamında saha incelemeleri başlatılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Vali Seddar YAVUZ’un talimatları doğrultusunda çevre ile ilgili denetim ve diğer rehberlik çalışmalarımız aralıksız devam etmekte olup, vatandaşlarımızın destek ve katılımı ile çevre duyarlılığı daha ileriye noktalara taşınacaktır' bildiride bulundu.