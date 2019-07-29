Giresun-Espiye’de bulunan Kızılkaya Bakır Madeninde yapılacak olan açık küremeye tepki gösteren Soğukpınar ve Şahinyuva halkı, madende yapılacak açık kürümenin çevre katliamına sebep olacağını belirterek yetkililer tarafından bir an önce durdurulmasını istiyor.



DOĞA KATLİAMINI DURDURUN

Açık Ocak madenciliği ile ilgili daha önceden acı tecrübeye sahip olan bölge halkı Eti Bakır firmasının işletmiş olduğu Kızılkaya Madeni’nde hiçbir şekilde açık küreme istemediklerini belirttiler. Açık küremenin tarih kültür ve çevre katliamı olduğunu belirterek yetkilileri göreve çağırdılar.

Firma yetkilileri ile yapılan toplantıdan sonra bölgede yaşayan vatandaşlarımız gazetemiz muhabiri Taner Karaman’a konuştu; Eti Bakır A.Ş firmasının bölgemizde bulunan tarihi Kızılkaya madeninde yapacak olduğu açık küreme su kaynaklarımıza ve tarım alanlarımıza zarar veriyor. Ayrıca bölgemiz bulunan endemik bitkiler açısından çok zengin. Yapılmak istenen ve kısmı olarak başlayan çed raporu olmayan bu işin bölgemize ciddi zararlar vereceğini düşünüyoruz. Bölgemizde Her mevsimi yağışlı olan beldenin bitki örtüsü oldukça zengindir. Dağlarında orman gülü, taflan yemişi, yaban mersini, kestane ve dağ çileği bolca bulunmaktadır. Temel geçim kaynağı fındık olan belde mısır ekiminin yanı sıra hayvancılıkta yapılmaktadır. Yöreye özgü birçok endemik bitki türüne sahip Soğukpınar beldesinde yaban hayatı da oldukça zengin. Gerek köy ve gerekse yaylalarda birçok yırtıcı hayvan ve kuş türü bulunmaktadır.





AÇIK KÜREMEYİ HİÇBİR ŞEKİLDE İSTEMİYORUZ

Geçtiğimiz Cumartesi günü Eti bakır firmasının yetkilileri Şahinyuva Köyü Killik Camii’nde toplantı gerçekleştiren bölge halkı, firma yetkililerine Kızılkaya madeninde açık küreme istemediklerini bildirdi.

SOĞUKPINAR BELDE BAŞKANI EYİCE ORMAN SU VE TARIM ZİNCİRİNDE ÜSTÜN KAMU YARARI VARDIR BU DURUM ÜSTÜN KAMU YARARI İLE HİÇBİR ŞEKİLDE BAĞDAŞMIYOR .



Kızılkaya madeninde yapılmak istenen açık küreme ilgili Soğukpınar Belde Belediyesi başkanı Mustafa Eyice gazetemiz muhabiri Taner Karaman açıklamalarda bulundu. Eyice ’’ Yer altı suyu, İçme Suyu, kullanma suyu halkın beslenmesi için kullanılmaktadır. Bu durum ‘üstün kamu yararı’ olarak değerlendirilir. Açık ocak madenciliğinin su üretimine ve doğal sızma veya akma üzerinde etkileri değerlendirmeden açık küreme yapılmak istenmiştir. Açık küreme yapılırsa bu durum her açıdan bölgede yaşayan herkese kısa ve uzun vadede birçok zararları olacağını düşünüyoruz. Bu durumun bir an önce yetkililer tarafından durdurulmasını istiyoruz. Konu ile ilgili Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma kurulu Trabzon bölge Müdürlüğünü başta olmak üzere tüm kurumları göreve davet ediyoruz. Endemik açıdan zengin olan bölgemiz açık küreme yapılması durumunda çok zarar görecek. Çevreci kuruluşları bölgede inceleme ve araştırma yapmaya davet ediyoruz’’dedi.(Taner Karaman)





