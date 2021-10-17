Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hava ve Çevre Kirliliğini Önlemeli

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kocaeli ve Gebze Bölgesindeki Hava ve Çevre Kirliliğini Önlemeli
Bugün Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com ve Gazete Gebzede belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan makalelerimi sizlerle paylaşıyorum
Gebze Gazetesi ve Gazete Gebzede yayınlanan makalem
Bakanlık, Hava ve Çevre Kirliliğini Önlemeli Sanayinin yoğun olduğu bölgelerde hava ve çevre kirliliği sağlığımızı etkiliyor. Son günlerde şikayetlerin artması üzerine ulusal ve bölgesel basın, konuyu Türkiye gündemine taşıdı. Kocaeli, hava kirliliğinden etkilenen illerin başında geliyor. Özellikle geceleri birçok sanayi kuruluşunun, baca gazlarını atmosfere bırakması yüzünden insanlar zehir soluyor.Konuyu, Gebze Gazetesi olarak gündeme getirdik ve geniş bir haber hazırladık. Haberin linkini sizlerle paylaşıyor, haberi Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’un da dikkatine sunmak istiyoruz.Kocaeli’deki Hava Kirliliği Öldürüyorhttp://www.gebzegazetesi.com/m/?id=33815***Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’a, Çevre ve Hava kirliliği ile ilgili açık mektupAcil önlem alınması gereken çevre ve hava kirliliği, ulusal medya gündeminde. Hava kirliliği ile ilgili ulusal televizyonlar haber yaparak, yetkilileri uyarıyor.Kocaeli, Dilovası ve Gebze bölgesinde hava kirliliği sürekli artıyor.Sabahları güneşin doğuşu ve akşamları batışında, hava kirliliği çok daha net görünüyor.Geceleri ve sabah saatlerindeki hava kirliliği, ağır metal ve kimya kokusundan vatandaşlar şikayetçi.Darıca, Tavşancıl ve Hereke halkı, Aslan Çimento ve Nuh Çimento’nun tozlarından şikâyet ediyorlar.Gebze ve Dilovası bölgesindeki demir döküm ve kimya fabrikalarının bacasından çıkan zehirli gazlar yüzünden, akciğer hastalıklarında artış var.Kocaeli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, çevre ve hava kirliliğine karşı neden önlem almıyor?Hava kirliliği ile ilgili çok önemli bir haber hazırlayıp yayınlayan CNN Türk TV’ye, Kocaeli halkı olarak teşekkür ediyor, söz konusu TV haberini sizlerle paylaşıyoruz.https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/2755748211330312/?vh=e&extid=0&d=nTGRT Haber TV’den önemli bir haberTGRT ve İhlas Haber Ajansı, bölge ile ilgili çok önemli haberler yapıyor.https://twitter.com/i/status/1306608856148049922***Çevre Bakanı’na Tarihi GörevÇevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, Kocaeli Milletvekilleri ve Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın’dan çevre ve hava kirliliğine karşı, Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak acil önlem almalarını, çevre ve havayı kirleten fabrikalara karşı soruşturma yapmalarını istiyoruz. (Kaynak: Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com)KOCAELİ'DE HAVA KİRLİLİĞİSanayinin kalbi olan Kocaeli'de, hava kirliliği gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Vatandaşlar özellikle Dilovası ve Gebze bölgesindeki hava kirliliğinin sürekli arttığını öne sürerken; Darıca, Tavşancıl ve Hereke halkı ise bazı fabrikaların tozlarından şikâyet ediyor. Sanayi tesislerinin yol açtığı hava kirliliği bölge halkını canından bezdirdi. Fabrikaların bacasından çıkan zehirli gazlar yüzünden orada yaşayan vatandaşlar, akciğer hastalıklarında artış gözüktüğünü iddia ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Milletvekilleri ve Kocaeli Vali Seddar Yavuz'a çağrıda bulunan vatandaşlar, önlem alınmasını ve havayı kirleten fabrikalara karşı soruşturma yapılmasını talep etti. (Kaynak: Kocaeli Fikir Gazetesi)***Bölgemizde, çevre ve hava kirliliği gerçekten sağlığımızı etkiliyor. Gece ve sabahları nefes almak imkânsız. Sabah güneş doğarken, kirlilik kendini gösteriyor. Kocaeli ve Gebze bölgesi üzerinde toz bulutu hâkim, vatandaşların şikayetini yetkililer duymalı ve bölgede çok ciddi denetim ve kontrol yapmalı.Çevre ve hava kirliliğine karşı devlet ve millet olarak seferberlik ilan edip hep birlikte sağlıklı bir çevrede yaşamak için ortak mücadele etmeliyiz.Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’un, vatandaşların şikayetini dikkate alacağına inanıyorum.
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