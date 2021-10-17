Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hava ve Çevre Kirliliğini Önlemeli

Bakanlık, Hava ve Çevre Kirliliğini Önlemeli Sanayinin yoğun olduğu bölgelerde hava ve çevre kirliliği sağlığımızı etkiliyor. Son günlerde şikayetlerin artması üzerine ulusal ve bölgesel basın, konuyu Türkiye gündemine taşıdı. Kocaeli, hava kirliliğinden etkilenen illerin başında geliyor. Özellikle geceleri birçok sanayi kuruluşunun, baca gazlarını atmosfere bırakması yüzünden insanlar zehir soluyor.Konuyu, Gebze Gazetesi olarak gündeme getirdik ve geniş bir haber hazırladık. Haberin linkini sizlerle paylaşıyor, haberi Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’un da dikkatine sunmak istiyoruz.Kocaeli’deki Hava Kirliliği Öldürüyorhttp://www.gebzegazetesi.com/m/?id=33815***Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’a, Çevre ve Hava kirliliği ile ilgili açık mektupAcil önlem alınması gereken çevre ve hava kirliliği, ulusal medya gündeminde. Hava kirliliği ile ilgili ulusal televizyonlar haber yaparak, yetkilileri uyarıyor.Kocaeli, Dilovası ve Gebze bölgesinde hava kirliliği sürekli artıyor.Sabahları güneşin doğuşu ve akşamları batışında, hava kirliliği çok daha net görünüyor.Geceleri ve sabah saatlerindeki hava kirliliği, ağır metal ve kimya kokusundan vatandaşlar şikayetçi.Darıca, Tavşancıl ve Hereke halkı, Aslan Çimento ve Nuh Çimento’nun tozlarından şikâyet ediyorlar.Gebze ve Dilovası bölgesindeki demir döküm ve kimya fabrikalarının bacasından çıkan zehirli gazlar yüzünden, akciğer hastalıklarında artış var.Kocaeli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, çevre ve hava kirliliğine karşı neden önlem almıyor?Hava kirliliği ile ilgili çok önemli bir haber hazırlayıp yayınlayan CNN Türk TV’ye, Kocaeli halkı olarak teşekkür ediyor, söz konusu TV haberini sizlerle paylaşıyoruz.

Haber TV’den önemli bir haberTGRT ve İhlas Haber Ajansı, bölge ile ilgili çok önemli haberler yapıyor.

Bakanı’na Tarihi GörevÇevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, Kocaeli Milletvekilleri ve Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın’dan çevre ve hava kirliliğine karşı, Gebze Gazetesi

olarak acil önlem almalarını, çevre ve havayı kirleten fabrikalara karşı soruşturma yapmalarını istiyoruz. (Kaynak: Gebze Gazetesi