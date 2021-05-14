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Yeşilay Türkiye

“Ceza Hukuku ve Bağımlılık Açısından Kumar”

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi öğretim üyeleri ile “kumar” konusunu “ceza hukuku” açısından inceleyeceğiz.

Yeşilay Yönetim Kurulu, Yeşilay Bilim Kurulu üyeleri ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi saha uzmanlarının “kumar bağımlılığının” tüm boyutlarını tahlil edeceği programımıza davetlisiniz.

17 Mayıs 2021 Pazartesi Saat: 14.00

❗Programımıza katılım ücretsizdir.

❗Programa katılım gösterenlere dijital katılım belgesi verilecektir.



https://docs.google.com/forms/d/1gOMNa5omg9INtUgu4VIlNMZpQ50LdL6tFaOTp5kKS0U/viewform?edit_requested=true



