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Çiftçi’den stajyer öğrencilere nasihatler

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yeni eğitim döneminde belediyede staj yapacak öğrencilerle bir araya geldi.

Çiftçi'den stajyer öğrencilere nasihatler

19 Haziran 2021 Cumartesi 12:35

 

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bilgi, deneyim ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşmaya devam ediyor. Başkan Çiftçi, 2021-2002 eğitim ve öğretim döneminde Çayırova Belediyesi’nde staj yapacak öğrencilerle kültür salonunda buluştu. Yeni eğitim döneminde belediyede birlikte mesai yapacaklarını ifade ederek konuşmasına başlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kendisinde meslek lisesi inşaat bölümü mezunu olduğunu söyledi. Hayatından örnekler veren ve tecrübelerini öğrencilere aktaran  Çiftçi,” Bu imkânı çok iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Hepinizin bölümlerine yönelik birimlerimiz var. Çok rahat bir şekilde kendinizi geliştirebileceğiniz, ufkunuzu biraz daha şekillendirebileceğiniz birimlerimizde kendinizi rahat bir şekilde geliştirme ortamı bulacaksınız. Sizler için iyi bir fırsat. Çok iyi değerlendirmelisiniz.  “diye konuştu.  

 

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