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Çıkan yangında fabrikanın sosyal tesisinde hasar oluştu

Çayırova ilçesinde fabrikaya ait sosyal tesiste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çıkan yangında fabrikanın sosyal tesisinde hasar oluştu

16 Haziran 2021 Çarşamba 19:10

İlçede faaliyet gösteren bir fabrikanın sosyal tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden görevliler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekiplerce söndürülen yangında, tesiste hasar oluştu.



AA
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