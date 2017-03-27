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Çiler Kütüphaneler Haftasını Kutladı !

“GEBZE TİCARET ODASI” Yönetim Kurulu Başkanı NAİL ÇİLER,“KÜTÜPHANELER HAFTASI”nı Bir Açıklama Yaparak Kutladı.

Çiler Kütüphaneler Haftasını Kutladı !

27 Mart 2017 Pazartesi 13:22



GEBZE TİCARET ODASI olarak ekonomik, siyasal ve toplumsal yönden güçlü olmanın yolunun bilgiye, kütüphane kültürüne önem vermeye, kitap sevgisini toplumun her kesimine yaymaya çalışmak olduğunun bilincindeyiz. Gelişmiş ülkelerde kütüphane kültürünün de gelişmesi bu sebepledir.
“Kitapların”, bireyleri doğru bilgiye ulaştırdığı, araştırma, analiz, sentez yapmaya yönlendirdiği ve duygusal zekamızı geliştirdiği düşüncesiyle “BİR KİTAP DA SENDEN OLSUN” kampanyasını başlatarak bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızı okuyup rafa kaldırdıkları kitaplarını, çocuklarımızla ve gençlerimizle paylaşmaya davet ettik. Kitap okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla başlattığımız kampanyada bağış yapmak isteyenleri kitapseverlerimiz ile buluşturduk. 
Eğitimli ebeveyn nüfusundaki artış ve toplumun her kesiminden gelen kitap okuma alışkanlığını destekleme çalışmaları sonucu son dönemde yapılan araştırmalara göre dünyadaki kitap okuma oranları sıralamasında ülke olarak 11. sırada yer almamız, insanlarımızın kitap okuma alışkanlığı edinme adına yol katettiklerini doğrulamaktadır. 
Kütüphane kültürünün oluşma sürecine baktığımızda ise, dünyada en eski kütüphane M.Ö.625 yılında Asurlular tarafından kurulurken, ülkemizde 900 yıldır var olan kütüphane geleneğinin kuruluş olarak şekillenmesi 1678 yılında Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından İstanbul’da kurulan "Köprülü Kütüphanesi" ile olmuştur. Günümüzde ise milli, halk, üniversite, örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olarak 29 bin 500’ü aşkın kütüphane, bölgemizde ise 12 adet kütüphane bulunmaktadır.
    Bir anlamda gelişmişlik göstergesi olan kütüphane sayımızın artması isteğimle; kültürel mirasımızı geleceğe aktaran, ruhumuzu, düşüncülerimizi besleyen ve ufkumuzu genişleten “kitaplara”, “kütüphanelere” gösterilen değerin artması, düzenli okuma alışkanlığımızın daha da yaygınlaşması dileklerimle, “KÜTÜPHANELER HAFTASI”nı kutlarım''. dedi.

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