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ÇİLER, Ziyarette !

GEBZE TİCARET ODASI” Yönetim Kurulu Başkanı NAİL ÇİLER, “KARDEŞ ODA MEDİNE TİCARET VE SANAYİ ODASI”nı Ziyaret Etti.

ÇİLER, Ziyarette !

28 Şubat 2017 Salı 09:44

 GEBZE TİCARET ODASI Yönetim Kurulu Başkanı Nail ÇİLER, daha evvel “kardeş oda” olunan MEDİNE TİCARET VE SANAYİ ODASI’nı ziyaret etmek ve ticari temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’ın Medine şehrine gitti.

GTO Başkanı Nail ÇİLER' in Oda faaliyetleri ve bölgemiz hakkında bir sunum gerçekleştirdiği toplantıların ilki, MEDİNE TİCARET VE SANAYİ ODASI Başkanı Muneer Mohammed BİN SAAD’in ev sahipliğinde, MEDİNE TİCARET VE SANAYİ ODASI’nda yapıldı. Karşılıklı işbirliğini arttırmaya yönelik faaliyetlerin konuşulduğu toplantıya, Kocaeli Vali Yardımcısı Osman SARI, GTÜ Rektörü Haluk GÖRGÜN, Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem CEYLAN, bölgemiz işadamlarının yanı sıra, Suudi işadamları, burada faaliyet gösteren Türk işadamları ve Suudi yetkililer katıldı.


Türk delegeler, SUUDİ ARABİSTAN ziyareti boyunca, Cidde Türk Konsolosluğu’nda BAŞKONSOLOSUMUZ Fikret ÖZER ile bir toplantı gerçekleştirecek ve başarılı işletmeleri de ziyaret edecekler.


365 Oda ve Borsa arasında başarılı çalışmalara imza atan Odamızın, bölgemiz işadamları ve sanayicilerimize yurt dışı yeni pazarlar yaratmak, yatırım fırsatları oluşturmak için yaptığı SUUDİ ARABİSTAN ziyaretinin amacına ulaşması bekleniyor.
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