Cilt gençleştirmede 4 boyutlu yöntem

İlerleyen teknolojiler sayesinde her geçen gün gelişen yöntemler arasında yer alan fotona 4D lazer tedavisi, ağrısız ve ameliyatsız bir şekilde cildi gençleştiriyor, sıkılaşmayı ve sarkmaların düzeltilmesini sağlıyor. Yaşla birlikte ciltte oluşan kırışıklıklar ve sarkmalar, lekelenmelerin insanları yaşlı, yorgun ve cansız gösterebildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hazal Sönmezler Selek, “Fotona 4D uygulaması cildin tüm katmanları ve yapılarını hedef alan ve tedavi eden bir işlemdir. Bu işlem 4 boyutlu bir cilt gençleştirme ve yenileme sağlar. Lazer enerjisi derinin tüm katmanlarına farklı dalga boyu ve dozlarda uygulanır. Bu sayede kolajen üretimi ve cilt yenilenmesi tetiklenir” dedi.

Fotona 4D işleminin oldukça konforlu bir uygulama olduğunun altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hazal Sönmezler Selek, “2 farklı dalga boyundaki lazer ışığı, 4 farklı modda işlem yapılan bölgeye uygulanır. İşlem hem ağız içerisinden hem de cilt yüzeyinden yapılır. Bu sayede cilt her katmandan kolajen üretimi, yenilenme ve sıkılaşma tetiklenmiş olur. İşlem oldukça konforludur, ciltte herhangi bir yara oluşmaz ancak hafif bir kızarıklık ve hassasiyet oluşur, bu da birkaç gün içerisinde geriler. Bu süreçte güneşten korunmak çok önemli” tavsiyesinde bulundu.

Yaş ilerledikçe ciltteki kolajen üretimi düşüyor

Yaş ilerledikçe cilt yapısındaki kolajen üretiminin düştüğünün altını çizen Dr. Hazal Sönmezler Selek, “Bu üretimin düşmesi de yıllar içerisinde ciltte kırışmalar ve çizgiler oluşturuyor. Fotona Lazer, uygulanmaya başlanmasının ardından birkaç hafta içerisinde ciltte yeni kolajen üretiminin başlamasını sağlıyor. Cildin farklı katmanlarında farklı seviyelerde çalışılarak, gevşeyen cilde kolajen desteği sağlayan Fotona 4D, cilde canlılık ve parlaklık sağlamasının yanı sıra sıkılaşmış ve yeniden şekillenmiş genç bir görünüm de kazandırıyor” dedi.

Cildin doğal bir görünüme ulaşmasına destek oluyor

Yüze uygulanan Fotona 4D ile kırışıklıklarda azalma, ciltte sıkılaşma, lifting, ciltte yenilenme ve uzun vadeli yatırım ile daha genç ve doğal bir cilt elde edilebildiğini vurgulayan Dermatoloji Uzmanı Dr. Hazal Sönmezler Selek, “Ciltte oluşan sarkma gibi problemlere karşı kullanılan son teknoloji olan Fotona 4D lazer seçeneği ile cildimizde doğal ve canlı görünüme kolaylıkla ulaşılabilir” diye konuştu.