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Çinli heyet, deprem çalışmaları için Kocaeli'ye geldi

Çin'in Guangzhou kentinden gelen heyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin deprem çalışmalarını ve Kocaeli Bilim Merkezi'ni ziyaret etti. Heyet, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çinli heyet, deprem çalışmaları için Kocaeli'ye geldi

20 Haziran 2023 Salı 11:09

 Guangzhou Komitesi Başkan Yardımcısı Zhang Yajie, Çin Komünist Partisi Guangzhou Komitesi Genel Sekreter Yardımcısı Wang Zhiming, Guangzhou Belediye Finans Bürosu Müdür Yardımcısı Tang Hanzhong, Guangzhou Belediyesi Halk Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi Müdürü Kuang Changping, Guangzhou Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği Genel Sekreter Yardımcısı You Yimin ve tercüman Chen Ming’den oluşan teknik heyet Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını yerinde gördü. 
 2012 yılından günümüze Kocaeli’de yapılan deprem ve afet çalışmalarıyla ilgili inceleme yapmak üzere kente gelen ekibe, Büyükşehir İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler ve başkanlık personeli eşlik etti. İlk olarak Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezini ziyaret eden heyete Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürü Mustafa Yaltırak tarafından sunum yapıldı. 
 Deprem eğitimi, güvenli yaşam odası, Kocaeli Yerel Deprem Kayıt Ağı ile ilgili bilgilendirmeden sonra “Guangzhou Award 2012” ödülü şeklinde yapılan Sekapark Deprem Kayıt İstasyonu önünde hatıra fotoğrafı çekildi. Çinli heyet daha sonra Kocaeli Bilim Merkezi’nde Dinamik Dünya sergisini gezdi. Golf aracıyla Sekaparkı gezen Çin teknik heyeti 2023 yılında 6’ıncısı düzenlenecek Guangzhou Award yarışmasına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni davet etti. Yapılan çalışmalar konusunda memnuniyetlerini dile getiren heyet, Büyükşehir’in çalışmalarının diğer dünya yerel yönetimlerine örnek olacağını belirtti. 
   
 Büyükşehir birinci olmuştu 
 Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2012 yılında, Çin’in Guangzhou şehrinde Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı şehrinde (United Cities and Local Goverment - UCLG) tarafından düzenlenen “Guangzhou Award” yarışmasında, “Geç Olmadan Hazırlanın: Depremle Yaşamayı Öğrenin” Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi projesiyle kentsel yenilik dünya birinciliği ödülü kazanmıştı. 




İHA
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