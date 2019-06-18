banner426
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Çitfçi, Vatandaşla İç İçe

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, vatandaşlarla iç içe olmaya devam ediyor.

Çitfçi, Vatandaşla İç İçe

18 Haziran 2019 Salı 09:40

Makamdan çok halkın arasında olmayı tercih eden Başkan Çiftçi, bir yandan makamda vatandaşları kabul ederken diğer yandan da belediyenin çalışmalarını yakından takip ediyor. Esnaf ziyaretleri de yapan ve vatandaşların görüş, öneri ve isteklerini yerinde dinleyerek çözümler üreten Başkan Çiftçi, hafta sonunu da yoğun bir program ile geçirdi. Dernek programlarının yanı sıra vatandaşlardan gelen sünnet, düğün, nişan davetlerine katılarak, en mutlu günlerinde yanlarında olan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çiftleri tebrik ederek mutluluklar diliyor.

Final maçını izledi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, başkanlığını Ayhan Yılmaz’ın yaptığı Çayırova Artvinliler Derneğinin birincisini düzenlediği dayanışma ve kardeşlik turnuvasının final maçını başkan yardımcıları ile birlikte izledi. Maç sonrası düzenlenen kupa töreninde şampiyon takımı tebrik edip ve kupalarını veren Çiftçi, anlamlı organizasyondan dolayı dernek başkanı Ayhan Yılmaz ve yönetim kurulu ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Çayırova Artvinliler Derneği Başkanı Ayhan Yılmaz’da desteklerinden dolayı teşekkürr ettiği Başkan Çiftçi’ye plaket takdim etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Şayir, Annelerle Piknikte Buluştu Şayir, Annelerle Piknikte Buluştu
15 Günde 15 Eğitim 15 Günde 15 Eğitim
Atalay'dan Şayir'e Ziyaret Atalay'dan Şayir'e Ziyaret
Plajlar Deniz Sezonuna Hazır Plajlar Deniz Sezonuna Hazır
Velilere Velilere "3T" Uyarısı
Büyükşehir Personeline Etik Eğitimi Büyükşehir Personeline Etik Eğitimi
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Şayir, Annelerle Piknikte Buluştu
“Kocaeli Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı Projesi” kapsamında Dilovası Kültür Merkezinde faaliyetlerini...

Haberi Oku