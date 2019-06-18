Çitfçi, Vatandaşla İç İçe

Makamdan çok halkın arasında olmayı tercih eden Başkan Çiftçi, bir yandan makamda vatandaşları kabul ederken diğer yandan da belediyenin çalışmalarını yakından takip ediyor. Esnaf ziyaretleri de yapan ve vatandaşların görüş, öneri ve isteklerini yerinde dinleyerek çözümler üreten Başkan Çiftçi, hafta sonunu da yoğun bir program ile geçirdi. Dernek programlarının yanı sıra vatandaşlardan gelen sünnet, düğün, nişan davetlerine katılarak, en mutlu günlerinde yanlarında olan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çiftleri tebrik ederek mutluluklar diliyor.

Final maçını izledi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, başkanlığını Ayhan Yılmaz’ın yaptığı Çayırova Artvinliler Derneğinin birincisini düzenlediği dayanışma ve kardeşlik turnuvasının final maçını başkan yardımcıları ile birlikte izledi. Maç sonrası düzenlenen kupa töreninde şampiyon takımı tebrik edip ve kupalarını veren Çiftçi, anlamlı organizasyondan dolayı dernek başkanı Ayhan Yılmaz ve yönetim kurulu ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Çayırova Artvinliler Derneği Başkanı Ayhan Yılmaz’da desteklerinden dolayı teşekkürr ettiği Başkan Çiftçi’ye plaket takdim etti.