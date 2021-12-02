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Civelek ve Şayir’den İHH’ya taziye ziyareti

AK Parti Kocaeli eski İl Başkanı Mahmut Civelek ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, geçirdikleri elim bir trafik kazası sonucu vefat eden İHH Yardım Vakfının üye ve gönüllülerinden 4 kişi için İHH Gebze Temsilciliğine taziye ziyaretinde bulundu.

Civelek ve Şayir'den İHH'ya taziye ziyareti

02 Aralık 2021 Perşembe 13:06

 

Bursa'da yaşanan elim bir trafik kazası sonucu vefat eden; Baykar Uçak Mühendisi Tarık Kesekçi (26), İstanbul Genç İHH Başkanı Veri Mühendisi Kağan Talip Tığlı (25),  Yedihilal Teknoloji Takımları Sorumlusu Yusuf Taha Göktaş (22),  İstanbul Genç İHH Lise Başkanı Murat Can Kaya (21) ) için İHH Gebze Temsilciliğinde taziye ziyaretinde bulundular. 

CİVELEK VE ŞAYİR’DEN TAZİYE

Kazanın ardından AK Parti Kocaeli eski İl Başkanı Mahmut Civelek ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir önceki gün İHH İnsani Yardım Vakfı Gebze Bölge Temsilciliği Başkanı Adem Çifçi ve yönetimine taziye ziyareti gerçekleştirdiler. Yaşanan kaza sonrası 4 tane pırıl pırıl gencin hayatlarını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Civelek ve Şayir, hayatlarını kaybeden gençlere Allah’tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilediler.

 
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