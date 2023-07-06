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ÇOBAN MUSTAFAPAŞA KÜLLİYESİNDE TARİHE IŞIK TUTAN SERGİ

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 6 Temmuz 2023 tarihli sosyal medya paylaşımını sizlere sunuyoruz.

ÇOBAN MUSTAFAPAŞA KÜLLİYESİNDE TARİHE IŞIK TUTAN SERGİ

06 Temmuz 2023 Perşembe 11:45

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi tarafından desteklenen Marmara gerçeği gazete manşetleri ile Deprem ve Kocaeli’nin tarih ve kültür turizminde marka değerleri fotoğrafları sergisi açıldı.
Kocaeli bağımlılarla mücadele derneği İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı ve Avrasya gazeteciler derneği işbirliği ile Gebze Çban Mustafapaşa külliyesinde açılan fotoğraf ve gazete manşetleri sergisi büyük ilgi gördü.
ÖDÜLLÜ FOTOĞRAFLAR VE GAZETE MANŞETLERİ SERGİSİ
İl Kültür ve Turizim müdürlüğü'nün verdiği Kocaeli’nin tarih kültür turizmi ile ilgili ödüllü fotoğraflar ile 17 Ağustos Marmara depreminden 6 Şubat Kahramanmaraş depremine gazete manşetleri ile deprem gerçeği fotoğrafları yer aldı.Gebze Çoban Mustafa Paşa külliyesi bahçesinde açılan sergide İstanbulda yaşanan depremler ile 1992 yılında Erzincanda yaşanan depremlerinde tarihi fotoğrafları yer aldı sergi ile ilgili. www.gebzegazetesi.com canlı yayında
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