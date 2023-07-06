ÇOBAN MUSTAFAPAŞA KÜLLİYESİNDE TARİHE IŞIK TUTAN SERGİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi tarafından desteklenen Marmara gerçeği gazete manşetleri ile Deprem ve Kocaeli’nin tarih ve kültür turizminde marka değerleri fotoğrafları sergisi açıldı.

Kocaeli bağımlılarla mücadele derneği İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı ve Avrasya gazeteciler derneği işbirliği ile Gebze Çban Mustafapaşa külliyesinde açılan fotoğraf ve gazete manşetleri sergisi büyük ilgi gördü.