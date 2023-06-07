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Çocuk Korosu'nun Konseri Beğeni Topladı

Körfez Belediyesi Çocuk Korosu’nun konseri dinleyenleri mest etti. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’ni dolduran Körfezliler, koro üyelerini uzun süre alkışladı.

Çocuk Korosu'nun Konseri Beğeni Topladı

07 Haziran 2023 Çarşamba 12:36

 Şefler Hülya Eker ve Murat Kiremitçi yönetimindeki koroyu dinleyenler arasında Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de yer aldı. Salonun tamamen dolduğu konserde koro üyeleri, Benimle Oynar mısın, Horuzumu Kaçırdılar, Bim Bam Bom, Neler Oluyor Hayatta, Barışı Bekliyoruz gibi sevilen şarkıları seslendirdi. Hem solo hem de koro olarak performans sergileyen minikler, kendilerini dinleyenler tarafından uzun süre alkışlandı. 
 Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de konser sonrasında şef, müzisyenler ve koro üyesi minikleri tebrik ederek, "Gerçekten güzel bir akşam oldu. Hepinizi tebrik ediyorum" dedi. Başkan Söğüt, kültür sanat etkinliklerinin devam edeceğini ifade ederek, yaz boyunca da çocuklara yönelik programlar hazırladıklarını belirtti. 


İHA
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