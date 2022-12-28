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Çocuklar Sadece Ailelerinin Çocukları Değil, Aziz Türk Milletinin Ferdi ve Evladıdır

Vali Seddar Yavuz’un daha önce görev yaptığı yerlerde başarıyla uyguladığı ve ilimizde sevgi, şefkat ve sosyal açıdan dezavantajlı olan çocuk ve gençlerimize yönelik kişilik gelişimi, sorun çözme ve iletişim, akademik, kültürel ve spor faaliyetleri yoluyla oluşabilecek olumsuzlukları gidermeyi amaçlayan “Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM)” projesi kapsamında düzenlenen program, Vali Seddar Yavuz’un katılımlarıyla düzenlendi.

Çocuklar Sadece Ailelerinin Çocukları Değil, Aziz Türk Milletinin Ferdi ve Evladıdır

28 Aralık 2022 Çarşamba 13:14

Dilovası Polisan Eğitim Kültür ve Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Vali Seddar Yavuz’a; Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler eşlik etti.


Öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Seddar Yavuz, onlarla yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.


Önem Projesi kapsamında İlçedeki okulların öğrencileri tarafından sergilenen halk oyunları gösterisinin ardından öğrenciler tarafından hazırlanan unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sokak oyunları gösterileri izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. 


Dilovası Polisan Eğitim Kültür ve Spor Salonu'nda bulunan sınıf ve kursları gezerek, incelemelerde bulunan Vali Yavuz, “Çocuklar sadece ailelerinin çocukları değil, Aziz Türk Milletinin ferdi ve evladıdır. Her daim çocuklarımızın yanında olmalıyız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmeleri hepimizin sorumluluğundadır.” diyerek emeği geçen herkese teşekkür edip, öğrencilerle keyifli ve güzel dakikalar geçirdi.





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