Covid Testi ve Aşısı Olurken Yaşadığım Duygu

Dünya insanlığına savaş açan korona vebası salgınına gazeteci ve belgeselci olarak canlı şahitlik yapmaya devam ediyoruz.

An itibari ile 30 Mart 2021 Salı günü saat 09:30’da ilk doz aşımızı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde olduk.

5 Mart 2021 günü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın himayelerinde İstanbul’da düzenlen Dijital Medya Dünyası Çalıştayı’na katılmak için yaptırdığın Covid-19 testimiz de negatif çıkmıştı.

Devri Alem Belgesel programı www.devrialem.tv olarak korona vebası salgını ile ilgili, veba salgınının canlı şahidi olarak belgesel çekmeye, tarihe not düşüp, zamana noterlik yapmaya devam ediyoruz. 30 Mart 2021 tarihli sosyal medyamda paylaştığım yazıyı sizlerle paylaşıyorum.

https://www.facebook.com/100004338481610/posts/1955324944622103/?d=n

Korona vebası yüzünden bir yıldır çok şey yaşadık. Her bakımdan ders ve ibret almamız gereken çok şey gördük. Canlarımızı kaybettik, evlerde hapishane hayatı yaşadık. Dost, akraba ve arkadaşlarımızın düğün ve cenazelerine bile gidemedik.

Yaşadığımız bu acı olaylardan maalesef ders ve ibret bile alamadık.

Gazeteci ve belgeselci olarak tarihe not düşüp, geleceğe bilgi ve belge bırakmak adına, İlim Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi www.iktav.com olarak belgesel videolar, fotoğraf ve gazete arşivlerini toplayarak, belgeselcilik görevimizi yapmaya çalıştık. Korona vebasını birçok TV kanalında yayınlanan Devri Alem Belgesel Programı olarak belgeselleştirmeye devam ediyoruz.

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Gebze Gazetesi’nde Bir Yıl Önce Yazdığım Yazı

Korona vebası ile ilgili bir yıl önce Gebze Gazetesi’nde www.gebzegazetesi.com korona vebası salgını ile ilgili Belgeselcinin Not Defteri köşesinde yer alan makaleyi sizlerle paylaşıyorum.

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Bir Haftada Neler Gördük, Neler Yaşadık (20 Mart 2020 Gebze Gazetesi)

Ünlü Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov, gün olur asra bedel demişti…

Asırlara bedel günler ve bir hafta yaşadık. Tarihe canlı şahitlik yaptık. Yaşadığım bu günleri unutmamak için tarihe not düşmek adına yazmalıyız.

Dünyayı tehdit eden korona virüsüne karşı dünya insanlığının verdiği mücadeleyi yaşıyoruz.

Türkiye’de bir haftada çok şey yaşadık…

Bir haftada binlerce haftaya sığmayacak olaylar görüp, yaşayarak tarihe canlı şahit yapan insanlar olduk.

Bir haftada yaşadıklarımız moralimizi bozmasın.

Bugün mübarek Cuma, namazlarımızı çocuklarımızla evde kılalım veya öğle namazımızı ede edelim.

Yüce Allah cc emaneti ve nimeti sağlığımızı, koruyalım.

Kul hakkı olan başkalarının sağlığına, saygı gösterelim.

Bir Haftada Yaşadıklarımız

Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin Koca’nın kendine has, samimi ve güven veren üslubu ile yaptığı açıklamalar, devletin aldığı sağlık önlemleri içimizi rahatlatıyor. Devletimize güveni artırıyordu.

Devlet tarafından alınan yurtdışı uçuş iptalleri, sınır kapatmaları ve başta umreden dönen vatandaşlarımız olmak üzere, yurtdışından gelenlerin karantinaya alınması, olayın ciddiyetini ve tehlikenin büyüklüğünü gösteriyordu.

Okullar Tatil

Geçtiğimiz hafta perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı’nın okulları tatil haberi ile güne başlamış, geçen cuma öğrenciler son gün okula gitmişlerdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu kararı, işin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyordu. Ardından üniversitelerin tatil kararı, kapsamı genişletti.

İçişleri Bakanlığı tarafından, eğlence ve toplu insanların bulunduğu iş yerlerinin kapatılması, spor karşılaşmalarının iptali gibi önemli kararlar alındı.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tarafında yapılan ve önceki gün www.gebzegazetesi.com da tam metin olarak yayınladığımız açıklamalar ve ekonomik kararlar, milletimize güven ve iş adamlarımıza moral verdi. Bu günlerde en çok moral ve birlik beraberliğe ihtiyacımız var.

Bugün Cuma, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından salgın nedeni ile camilerin cuma namazına kapatıldığının açıklaması önemliydi. İnşallah bugünler geçecek, korona virüsü felaketini yenip en kısa zamanda normal hayata döneceğiz. Yeter ki yetkililerin uyarılarına kulak verip, kendimizin ve çevrimizin sağlığına önem verip, tüm önlemleri alalım. Sağlık personelinin istek ve tavsiyelerine uyalım.

Dua Edelim

Bu mübarek cuma günü, el açıp dua edelim.

Yüce Allah cc bu felaketten, insanlığı korusun.

Devlet ve milletimize güç ve kuvvet verip, zorlukların üstesinden gelmek nasip eylesin.

Birlik ve beraberliğimiz daim olsun…

Sabırlı olmayı ve moralimizi bozmamayı ihsan eylesin. Unutmayalım ki tedbir bizden, takdir Allah’tan.

Bugünkü yazımı, Bayrak Şairimiz Arif Nihat Asya’nın Dua Şiiri ile noktalıyorum.

Duâ Şiiri- Arif Nihat Asya

Biz, kısık sesleriz... Minareleri,

Sen, ezansız bırakma, Allah'ım!

Ya çağır şurda bal yapanlarını,

Ya kovansız bırakma, Allah'ım!

Mahyasızdır minareler... Göğü de

Kehkeşansız bırakma Allah'ım!

Müslümanlıkla yoğrulan yurdu,

Müslümansız bırakma, Allah'ım!

Bize güç ver... Cihâd meydanını,

Pehlivansız bırakma Allah'ım!

Kahraman bekleyen yığınlarını,

Kahramansız bırakma, Allah'ım!

Bilelim hasma, karşı koymasını;

Bizi cansız bırakma, Allah'ım!

Yarının yollarında yılları da,

Ramazansız bırakma, Allah'ım!

Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü,

Ya çobansız bırakma, Allah'ım!

Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız

Ve vatansız bırakma, Allah'ım!

Müslümanlıkla yoğrulan yurdu,

Müslümansız bırakma, Allah'ım!

Evet hep birlikte bu duaya içten âmin diyelim.

ÂMİN...! (Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com 20 Mart 2021)