Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Şuşa’da

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in daveti ile Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın Azerbaycan’ın kültür başkenti, Karabağ Savaşlarının önemli merkezi Şuşa’ya gitmesi çok önemli. Bugün bu konuyu makale konusu yapmak istiyorum.

Önce Şuşa ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum.

Şuşe Neden Önemli?

Şuşa, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde yer alan bir şehir. Azerbaycan'ın kültür başkenti. Şuşa Rayonu’nun idarî merkezi olan yerleşim, 1992'de Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal edildi ve hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin de facto yönetimi altına girdi. 8 Kasım 2020'de ise şehir Şuşa Muharebesi sonucunda Azerbaycan kuvvetlerince ele geçirildi ve 28 yıllık fiili yönetim son buldu.

Şuşa'da anlamlı tören

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı ziyaret etti. Erdoğan için Şuşa Valiliği'nde karşılama töreni düzenlendi. Aliyev, Erdoğan'ı makam aracından inişinde karşıladı. Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Aliyev ile tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerleri selamladı.

Aliyev ve Erdoğan, karşılamanın ardından baş başa görüşmeye geçti. Erdoğan ve Aliyev, görüşmeden sonra anlaşmaların imza törenine katılarak ve ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, baş başa görüşmenin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaları imzaladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan "Müttefiklik Sözleşmesi"nde 100 yıl önce imzalanan Kars Anlaşması'na atıfta bulunulduğunu bildirdi.

İmza töreninin ardından iki lider basın toplantısı düzenledi.

Aliyev, ''Azerbaycan halkı adına aziz kardeşimi Azerbaycan'da selamlamak istiyorum'' dedi. Aliyev, konuşmasında ''İmzalanan Şuşa beyannamesi yeni iş birliklerimizin teminatıdır. Bundan sonra da birbirimizin yanında olacağız. Şuşa Beyannamesi savunma sanayisi ve nakliyede karşılıklı yardımı içeriyor. Tüm Azerbaycan halkı ve dünyanın gözü buradadır. Azerbaycan'da bu sabırsızlıkla bekleniyordu. Şuşa'da dalgalanan Azerbaycan ve Türkiye bayrakları bizim beraberliğimizi gösteriyor. Türkiye'nin desteğini unutmayacağız. Karabağ muharebesi sonrası Ermenistan diz çöktü. Türkiye - Azerbaycan birliği ebedidir.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülke arasında "Şuşa Beyannamesi"ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında şunları söyledi:

Bugün farklı bir heyecanın içindeyiz. Daha önce vermiş olduğumuz sözümüzü yerine getirmiş oluyoruz. 44 günlük savaşın ardından Karabağ sahiplerinin eline geçmiş oldu. Ermeni mezaliminden kurtulmuş oldu. Kardeşim fon olarak basın toplantısında anlamlı bir yer seçmiş oluyor. Bir yanda Valilik binası bir yanda Ermenilerin yerle yeksan etmek üzere oldukları bir bina. Kahraman Azerbaycan ordusunun Karabağ zaferinin sevincini geçtiğimiz yılın 10 Aralık günü Bakü'de paylaşmıştık. O gün yine bambaşka bir coşku vardı. 6 ay sonra bu defa kadim şehir Şuşa'da kendisiyle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Şuşa'dan vereceğimiz mesajların çok önemli olduğuna inanıyorum. Altyapıda yoğun çalışmalar yapılıyor. Yollar yapılıyor, yüksek gerilim hatları inşa ediliyor, susuz olan bölge suya kavuşuyor. İnşallah en kısa zamanda bölge havalimanlarına da kavuşacak. Havalimanlarına da kavuştuktan sonra buralara geliş - gidişler artacak. Turizmde bölge inanıyorum ki ciddi bir sıçramayı yaşayacak. Karabağ eski ihtişamına yeniden kavuşacaktır, bundan hiç şüphem yok. Türkiye olarak yeniden inşa faaliyetlerinde de kardeşlerimize her türlü katkıyı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. En kısa sürede evlerine dönmelerini beklediğimiz Azeri kardeşlerimiz için de her türlü çabayı göstereceğiz. Değerli kardeşimin özel çalışmaları var.

ŞUŞA BEYANNAMESİ'NDE ŞU İFADELER YER ALDI

Taraflar, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daha da genişletilmesi ve derinleştirilmesi perspektiflerini her yönüyle inceleyerek beyan eder.

Azerbaycan, Ermenistan'ın 30 yıl süren saldırısına son verilmesi, işgal edilmiş toprakların kurtarılmasında Türkiye'nin desteğine yüksek değer vermektedir.

Taraflar, işgalden kurtarılan topraklarda Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin faaliyetlerine Türkiye'nin katkısının önemli rol oynadığına vurgu yapar.

Taraflar, bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrar meselelerinin çözümlenmesi yönünde ortak çaba gösterirler.

Taraflardan herhangi birinin bağımsızlığına veya toprak bütünlüğüne üçüncü bir devletçe tehdit ve saldırı halinde taraflar birbirine gerekli yardımı yapacak.

Taraflar, iki devlet arasında geliştirilen ve onların çıkarlarına uygun askeri-siyasi iş birliğinin üçüncü devletlere karşı olmadığını belirtirler.

Taraflar özellikle terör, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı göçe karşı mücadelede ortak çaba ve iş birliğini genişletecek.

Şuşa Beyannamesi'nde Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı asılsız iddialarının, tarihin çarpıtılması girişimlerinin bölgede barış ve istikrara zarar verdiği vurgulandı.

Şuşa Beyannamesi'nde Türkiye ve Azerbaycan'ı birleştiren Zengezur koridorunun açılması ve Nahçıvan-Kars demir yolunun, ilişkilerin yoğunlaştırılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Şuşa Beyannamesi'nde tarafların Güvenlik Konseylerinin milli güvenlik konularında düzenli olarak ortak toplantılar yapacağı bildirildi.