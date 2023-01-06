Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Yeni Cami'ye geldi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Yeni Cami'de kılıyor
06 Ocak 2023 Cuma 13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonunun tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açılacak 365 yıllık Yeni Cami'ye geldi.
Eminönü'nde bulunan 3.5 asırlık Yeni Cami'nin 2016 yılında başlanan restorasyonu tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeniden ibadete açılacak camiye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada cuma namazını kılarken, törene namazın ardından başlanacak.