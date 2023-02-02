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CumhurBaşkanı Erdoğan'nın Aydın Ziyaretinde Alınacak Tedbirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aydın ziyareti için alınacak trafik tedbirleri belli oldu.

CumhurBaşkanı Erdoğan'nın Aydın Ziyaretinde Alınacak Tedbirler

02 Şubat 2023 Perşembe 17:27

 Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın programı için alınacak trafik tedbirlerini açıkladı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumartesi günü gerçekleştireceği Aydın ziyaretleri nedeniyle alınacak trafik tedbirlerini açıkladı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet çeşitli temaslarda bulunmak üzere 04.02.2023 Cumartesi günü ilimizi ziyaret edeceklerdir. Bu hususta alınacak trafik tedbirleri çerçevesinde Atatürk Kent meydanında yapılacak olan miting alanına bağlanan; Hükümet Bulvarı, Gençlik Caddesi, İstasyon Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, İstiklal Caddesi, Türkocağı Caddesi Kuva-yi Milliye Kavşağı ile Kipa Kavşağı arası, Kıbrıs Caddesi ve Kent Meydanı arası saat 08.00 itibariyle açık hava mitingi bitinceye kadar araç trafiğine kapatılacaktır. Bayrak Caddesi, Atatürk Bulvarı, Batı Gazi Bulvarı, Ramazanpaşa Kavşağı, Muğla Bulvarı, Denizli Bulvarı, İzmir Bulvarı üzerinde bulunan ara sokaklar ve kavşaklar da geçiş tamamlanana kadar araç trafiğine kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için özellikle trafiğe çıkacak olan sürücülerin toplu taşıma araçlarını kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.
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