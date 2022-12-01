Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ dan Gebze Yörüklerinin İsteği
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.
https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/cumhurbaskani-sayin-erdogan-dan-gebze-yoruklerinin-istegi.html
GEBZELİ TAYYAR KARAKAŞ IN GÖNDERDİĞİ VŞDRO
https://fb.watch/h6Um29zAYr/?mibextid=qC1gEa
Çadırlarımız yıkılmasın Yörük Gebze’de Yörük Kültürü Yaşatılsın
Türkiye’de yaz-kış yörüklerin dağda yaşadığı bölge olan Kocaeli’de, Gebze Tarihi Sığırlık Merası’nda yaşayan yörüklere sahip çıkılıp, bölgede yörüklük kültürünün yaşatılması için özel çalışmalar yapılmalıdır. Son olarak Gebze tarihi Sığırlık Merası, yörük obasında yaz-kış yaşayan yörüklerle ilgili çektiğim belgesel videoyu paylaşmak istiyoruz. https://youtu.be/MSlfXMTgaik
Gebze’de 700 yıldır yaşatılan Yörüklük Kültürünü Gebze’nin tarihi Sultan Orhan vakfı Sığırlık Merası’nda yaşatan Tayyar Karakaş’ın çocukları bugün Orman işletme müdürlüğü tarafından yıkılacak evlerinin önünden cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan’a seslendikleri videoyu sizlerle paylaşıyoruz.
Sığırlık Merası yörüklerinden Tayyar Karakaş’ın çocukları Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan’ın bizim sesimizi duyacağına evlerimizi yıktırmayacağına inanıyoruz diyor.
Gebze’nin 700 yıllık geçmişi olan tarihi sığırlık Merası Yörük obasından 30 kasım 2022 tarihinde çekilen video.
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a Gebze Yörükleri Mektubu
Türkiye’de yaz-kış yörüklerin dağda yaşadığı bölge olan Kocaeli’de, Gebze Tarihi Sığırlık Merası’nda yaşayan yörüklere sahip çıkılıp, bölgede yörüklük kültürünün yaşatılması için özel çalışmalar yapılmalıdır. Son olarak Gebze Tarihi Sığırlık Merası, yörük obasında yaz-kış yaşayan yörüklerle ilgili 1 ay önce çektiğim belgeseli paylaşmak istiyorum.
https://youtu.be/MSlfXMTgaik
Gebze’de 700 yıldır yaşatılan Yörüklük Kültürü ile ilgili basında yer alan haber
https://www.ozgurkocaeli.com.tr/amp/haber/5510807/kocaelide-700-yillik-gelenegi-surduren-yoruk-aile-yardim-istiyor
Tarım, Ziraat ve Hayvancılık Teşvik Edilmeli
Kocaeli Bilim-Teknoloji ve Sanayi Bölgesi olmanın yanında; tarım ve hayvancılık, ziraat, meyvecilik üretimi açısındanda önemli bir kentimizdir. Halen;hayvancılık, seracılık ve tarım yapılıyor, hayvancılık ve tarım teşvik edilmeli.
Turizm Teşvik Edilmeli
Kocaeli tarih, doğa ve kültür turizmi açısından çok önemli bir bölge. Kocaeli Bölgesi’nin tarih ve kültür turizminde marka değerleri tanıtılmalı, turizmden hak ettiği payı almalı , turizm yatırımları teşvik edilmelidir. Marka kent Kocaeli ile ilgili bir çok TV kanalında yayınlanan makalem
https://m.youtube.com/watch?v=HEjGFldWoyw
Çevre ve hava kirliliği önlenmeli Kocaeli’de çevre ve hava kirliliği çok büyük boyutlarda. Vatandaşlar çevre ve hava kirliliğine karşı daha sıkı önlemler alınmasını istiyorlar. Çevre kirliliğine karşı daha etkin önlemler alınması için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı özel önlemler almalı. Bu konuda, Gazete Gebze’de son yazdığım makalemi paylaşıyorum.
https://www.gazetegebze.com.tr/makale/amp/1484
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a daha önce Gebze Gazetesi’nden www.gebzegazetesi.com da ‘’Belgeselcinin Not Defteri”” köşesinde yazdığım makalelerden bazılarının linkini bir kez daha paylaşıyor, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ dan Kocaeli ile ilgili müjdeli haberler bekliyor, Kocaeli’nin sorunlarının çözümü için ilgi ve desteklerini bekliyorum.
Gebze Gazetesi’nde yayınlanan makalelerim
http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=2187&t=makale
https://www.gazetegebze.com.tr/makale/amp/1522
http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=4256&t=makale
http://www.sanalbasin.com/cumhurbaskani-sayin-erdogana-gebze-mektubu-23346371/
http://www.sanalbasin.com/cumhurbaskani-erdogana-gebze-kislasi-mektubu-25355192/
https://www.gazetegebze.com.tr/makale/amp/1522
5 yıl önce Gebze Gazetesi’nde yazdığım Gebze Mektubu’nu bugün bir kez daha paylaşıyorum:
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a Gebze Mektubu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi için bugün ilimizde olacak. Sadece Türkiye’nin değil, bütün dünyanın gündemi şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Operasyonu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’da bugün konuşmasında ağırlıklı olarak Afrin Operasyonu, AK Parti’nin yenilenme süreci ve 2019 seçimlerine vurgu yapacak. Ancak biz yaşadığımız kente borcumuzu ödeme adına yine Gebze’nin sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz. Bugünkü makalemde de Gebze’de ki bazı sıkıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgisine sunarak, Gebze mektubu yayımlamak istiyorum. Dün Erdoğan’ın Kocaeli ve Gebze’ye olan ilgisini yazmıştık, bugün ise Gebze mektubu yayınlarken, dün bu köşede yazdığımız yazıyı http://www.gebzegazetesi.com/cumhurbaskani-erdoganin-kocaeli-ve-gebze-ilgisi-makale,2185.html
adresinden okuyabilirsiniz.
HÜNKAR ÇAYIRI SATILMASIN
Gebze’de son döneme damgasını vuran en önemli konu hiç kuşkusuz Hünkar Çayırı’nın satışı konusu. 1943 yılında 4 Milyon metre kare alana sahip Hünkar Çayırı, zaman içinde parsel parsel satılarak 1990’lı yılların sonunda 195 bin metre kare alana kadar düşmüştü. 2204 yılında Kocaeli’nin tamamının Büyükşehir statüsüne kavuşup, Köy Hizmetlerinin lağvedilmesiyle Kocaeli Büyükşehir’e devredilen Hünkar Çayırı, SEKA Park’ın karşılığında Devlet Malzeme Ofisi’ne verildi. DMO da 2016 yılının mart ayında araziyi Özelleştirme Yüksek Kurulu’ndan satışa çıkarmıştı. Tabi o zaman yaptığımız yayınlar, Gebze kamuoyunun tepkisi sonuç verdi bu satıştan vazgeçildi. Gerçekten o dönem büyük mücadeleler vererek Fatih’in emaneti Hünkar Çayırı’nın Gebzelilere kalması sağlanmıştı. Ancak ne olup bittiyse bir sene içerisinde Devlet Malzeme Ofisi Hünkar Çayırı’nı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne takas karşılığı devretti ve Milli Emlak geçtiğimiz yıl Aralık ayında araziyi Erzincanlılar Vakfı’na Özel Üniversite kurulması için tahsis etti. İlk günden beri Gebze kamuoyu bu tahsise tepkili. Bu konuda Gebzelilerin en büyük umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çünkü Moğolistan’a kadar giderek Orhun yazıtları için 40 kilometre yol yapan, gerek Orta Asya’da gerekse Balkanlarda Türk-İslam-Osmanlı ve Selçuklu eserlerine sahip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze’de ki bu yanlışa da dur diyecektir. Hünkar Çayırı sıradan bir değildir. Fatih Sultan Mehmet’in 300 bin kişilik ordusuyla konakladığı, Otağ kurduğu ve hayatını kaybettiği Gebze’nin sembolü olan bir yer. Osmanlı ile Bizans arasında yapılan Palekanon Savaşı’nın da gerçekleştiği yer olarak rivayet edilmektedir. Böylesine tarihi öneme ve eşsiz güzelliğe sahip olan, Çayırova İlçesi’ne de adını veren Hünkar Çayırı’na inanıyorum ki Sayın Erdoğan sahip çıkacak ve bu yanlışa dur diyecektir.
BALLIKAYALAR YOK OLMASIN
Kocaeli’nin ve Türkiye’nin en önemli kültürel değerlerinden birisi Ballıkayalar Tabiat Parkı. Bugün “Kocaeli’de en çok tanınan yer neresi diye?” sorulduğunda duyacağınız ilk cevap Ballıkayalardır. Yürüyüş parkurları, eşsiz doğası, insana huzur veren yapısıyla Ballıkayalar Tabiat Parkı büyük bir tehdit altında. Gebze’de kurulmak istenen Mermerciler Fuarı Ballıkayaların su havzası üzerinde inşa edilecek. 1200 dönüm arazi üzerinde inşa edilecek fuarda gelecekte üretim yapılırsa Türkiye’nin bu gözbebeği bu Tabiat Parkı yok olmayla karşı karşıya kalacak. Devlet Su İşleri’nin bu konuda hazırlanan ÇED raporunda projeye şerh koyduğunu biliyoruz ve bu konuda haberleri de kamuoyuyla paylaştık. Cumhurbaşkanımızın Ballıkayalar’da yaşanan bu sıkıntıya dur demesini Gebzeli bir kişi olarak temenni ediyorum. Hak ettiği değeri görmeyen Ballıkayalar ne yazık ki yatırımlardan da pay alamıyor. Çünkü edindiğimiz bilgilere Kocaeli’de ki diğer Tabiat Parklarına yüksek bütçeler ayrılırken, ne yazık ki 2018 yılı bütçesinde Ballıkayalar’a bir TL bile bütçe ayrılmadı. Biz sayın Cumhurbaşkanımızdan bir hafta sonu resmi program dahi olmadan Ballıkayalar Tabiat Parkı’nı gelip görmeye ve bu eşsiz doğada yürümeye davet ediyoruz.
ASKERİ KIŞLA BETONLAŞMASIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a arz edeceğimiz bir diğer önemli konu ise Gebze Topçu Kışlası. Osmanlı döneminde ve Kurtuluş Savaşı’nda önemli bir mevzi üstlenen Kışla’yı, Cumhuriyetin ilanından önce gazi Mustafa Kemal Atatürk de ziyaret etmişti. Genelkurmay Başkanları yetiştiren Gebze Kışlası, TOKİ’ye devredildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı bir açıklama da Askeri alanların yeşil alan olarak değerlendirilmesini ifade etmişti. Ama ne yazık ki TOKİ tarafından burası betonlaştırılacak. Darıca Kışlası’nı TOKİ’den kurtardık ama Gebze Kışlası’nı da Gebze halkının kullanımına sunmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz Kışlayı Gebze’lilerin kullanımına sunmasıdır. Ayrıca bu kışla içerisinde yer alan bazı tarihi binaları da yıkılmaktan kurtarıp,birer Müze haline getirilmesi için Cumhurbaşkanımızdan talep de bulunuyoruz. Gebze’mizi ilgilendiren bu üç konuyla ilgili görüş ve düşüncelerimizi paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talepte bulunduk. Bugün ilimizde bulunacak Erdoğan’dan bu konularda Gebzelilerin sesini duymasını diliyorum. (kaynak Gebze gazetesi )