Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ dan Gebze Yörüklerinin İsteği

Gebze gazetesi

www.gebzegazetesi.com

ve gazete Gebze ile

www.gebzegazete.com

da belgeselcinin not defteri köşesin de yayınlanan makalemiz





https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/cumhurbaskani-sayin-erdogan-dan-gebze-yoruklerinin-istegi.html





GEBZELİ TAYYAR KARAKAŞ IN GÖNDERDİĞİ VŞDRO



https://fb.watch/h6Um29zAYr/?mibextid=qC1gEa



Çadırlarımız yıkılmasın Yörük Gebze’de Yörük Kültürü Yaşatılsın

Türkiye’de yaz-kış yörüklerin dağda yaşadığı bölge olan Kocaeli’de, Gebze Tarihi Sığırlık Merası’nda yaşayan yörüklere sahip çıkılıp, bölgede yörüklük kültürünün yaşatılması için özel çalışmalar yapılmalıdır. Son olarak Gebze tarihi Sığırlık Merası, yörük obasında yaz-kış yaşayan yörüklerle ilgili çektiğim belgesel videoyu paylaşmak istiyoruz.

https://youtu.be/MSlfXMTgaik



Gebze’de 700 yıldır yaşatılan Yörüklük Kültürünü Gebze’nin tarihi Sultan Orhan vakfı Sığırlık Merası’nda yaşatan Tayyar Karakaş’ın çocukları bugün Orman işletme müdürlüğü tarafından yıkılacak evlerinin önünden cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan’a seslendikleri videoyu sizlerle paylaşıyoruz.

Sığırlık Merası yörüklerinden Tayyar Karakaş’ın çocukları Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan’ın bizim sesimizi duyacağına evlerimizi yıktırmayacağına inanıyoruz diyor.

Gebze’nin 700 yıllık geçmişi olan tarihi sığırlık Merası Yörük obasından 30 kasım 2022 tarihinde çekilen video.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a Gebze Yörükleri Mektubu

Türkiye’de yaz-kış yörüklerin dağda yaşadığı bölge olan Kocaeli’de, Gebze Tarihi Sığırlık Merası’nda yaşayan yörüklere sahip çıkılıp, bölgede yörüklük kültürünün yaşatılması için özel çalışmalar yapılmalıdır. Son olarak Gebze Tarihi Sığırlık Merası, yörük obasında yaz-kış yaşayan yörüklerle ilgili 1 ay önce çektiğim belgeseli paylaşmak istiyorum.



https://youtu.be/MSlfXMTgaik



Gebze’de 700 yıldır yaşatılan Yörüklük Kültürü ile ilgili basında yer alan haber



https://www.ozgurkocaeli.com.tr/amp/haber/5510807/kocaelide-700-yillik-gelenegi-surduren-yoruk-aile-yardim-istiyor



Tarım, Ziraat ve Hayvancılık Teşvik Edilmeli

Kocaeli Bilim-Teknoloji ve Sanayi Bölgesi olmanın yanında; tarım ve hayvancılık, ziraat, meyvecilik üretimi açısındanda önemli bir kentimizdir. Halen;hayvancılık, seracılık ve tarım yapılıyor, hayvancılık ve tarım teşvik edilmeli.

Turizm Teşvik Edilmeli

Kocaeli tarih, doğa ve kültür turizmi açısından çok önemli bir bölge. Kocaeli Bölgesi’nin tarih ve kültür turizminde marka değerleri tanıtılmalı, turizmden hak ettiği payı almalı , turizm yatırımları teşvik edilmelidir. Marka kent Kocaeli ile ilgili bir çok TV kanalında yayınlanan makalem



https://m.youtube.com/watch?v=HEjGFldWoyw



Çevre ve hava kirliliği önlenmeli Kocaeli’de çevre ve hava kirliliği çok büyük boyutlarda. Vatandaşlar çevre ve hava kirliliğine karşı daha sıkı önlemler alınmasını istiyorlar. Çevre kirliliğine karşı daha etkin önlemler alınması için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı özel önlemler almalı. Bu konuda, Gazete Gebze’de son yazdığım makalemi paylaşıyorum.



https://www.gazetegebze.com.tr/makale/amp/1484



Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a daha önce Gebze Gazetesi’nden

www.gebzegazetesi.com

da ‘’Belgeselcinin Not Defteri”” köşesinde yazdığım makalelerden bazılarının linkini bir kez daha paylaşıyor, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ dan Kocaeli ile ilgili müjdeli haberler bekliyor, Kocaeli’nin sorunlarının çözümü için ilgi ve desteklerini bekliyorum.

Gebze Gazetesi’nde yayınlanan makalelerim



http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=2187&t=makale





https://www.gazetegebze.com.tr/makale/amp/1522





http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=4256&t=makale





http://www.sanalbasin.com/cumhurbaskani-sayin-erdogana-gebze-mektubu-23346371/





http://www.sanalbasin.com/cumhurbaskani-erdogana-gebze-kislasi-mektubu-25355192/





https://www.gazetegebze.com.tr/makale/amp/1522



5 yıl önce Gebze Gazetesi’nde yazdığım Gebze Mektubu’nu bugün bir kez daha paylaşıyorum:

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a Gebze Mektubu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi için bugün ilimizde olacak. Sadece Türkiye’nin değil, bütün dünyanın gündemi şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Operasyonu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’da bugün konuşmasında ağırlıklı olarak Afrin Operasyonu, AK Parti’nin yenilenme süreci ve 2019 seçimlerine vurgu yapacak. Ancak biz yaşadığımız kente borcumuzu ödeme adına yine Gebze’nin sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz. Bugünkü makalemde de Gebze’de ki bazı sıkıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgisine sunarak, Gebze mektubu yayımlamak istiyorum. Dün Erdoğan’ın Kocaeli ve Gebze’ye olan ilgisini yazmıştık, bugün ise Gebze mektubu yayınlarken, dün bu köşede yazdığımız yazıyı

http://www.gebzegazetesi.com/cumhurbaskani-erdoganin-kocaeli-ve-gebze-ilgisi-makale,2185.html