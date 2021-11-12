Koronavirüs vebası ile mücadelemiz evde devam ederken, Gebze Gazetesi

www.gebzegazetesi.com

ve Gazete Gebze’de her gün yayımlanan Belgeselcinin Not Defteri isimli köşemde yazdığım makalelerimin yerinin boş kalmaması için eski makalelerimi paylaşıyorum.

Dünya İklim Zirvesinin yapıldığı ve en önemlisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adının Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı olarak değiştiği bir dönemde, bugün bir yıl önce yazdığım makalemin önemine binaen bir kez daha yayımlamayı uygun gördüm.

AK Parti Kocaeli İl Kongresi için (8 Kasım 2020 Pazar günü) Kocaeli’ye gelen Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a, bölgede 40 yıldan fazla gazete ve belgeselcilik yapan birisi olarak, Kocaeli bölgesi ile ilgili görüş, öneri ve düşüncelerimi içeren bir mektup yazarak makale haline getirmiştim. Bugün o makalemi sizlerle paylaşmak istiyorum.

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Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a Kocaeli Mektubu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Başbakanlık ve şimdi de Cumhurbaşkanı olarak Kocaeli ve Gebze bölgesine büyük önem veren Cumhurbaşkanı’mızın, bu mektubumuzda dile getirdiğimiz istek ve önerilerimizi dikkate alacağını ümit ediyorum.

Depreme Karşı Önlem

Kocaeli, Marmara Depremi’nden en çok etkilenen bir ilimiz olarak deprem kuşağı üzerinde yer almakta. Kocaeli bölgesi, İzmit Körfezi çevresinden kurtarılıp, Karadeniz Bölgesi’ne açılmalı. Kefken’e Kocaeli Karadeniz ilçesi kurulmalı. İzmit Körfezi çevresindeki yoğunluk, Karadeniz sahillerine kaydırılarak depreme karşı kalıcı önlemler alınmalı. Kocaeli bölgesinde belediyecilik tarihi çok eski olmasına rağmen, halen Kocaeli’nin Karadeniz sahilindeki kıyılarında bugüne kadar bir belediyenin kurulmaması ve bir ilçenin olmaması büyük bir eksiklik. Bu eksiklik giderilmeli ve Kocaeli sahilleri yaz-kış yaşanılır bir bölge haline getirilmelidir. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın Bey ile, Kocaeli Belediyecilik Tarihi üzerine çektiğimiz Belgeseli sizlerle paylaşmak istiyorum.

https://m.youtube.com/watch?v=oSrGtIEQCoc

Karadeniz Sahilleri Sahipsiz

Karadeniz’e 59 km kıyısı olan Kocaeli, Sakarya doğalgaz sahası içinde kalmaktadır. Güvenlik açısından Karadeniz sahilinde önlemler alınıp, yatırım yapılması için Karadeniz sahillerine önem verilmeli. Bu bölgeler turizm ve tarım bölgesi ilan edilerek Kocaeli halkının hizmetine açılmalıdır.

Yörük Kültürü Yaşatılmalı

Türkiye’de yaz-kış Yörüklerin dağda yaşadığı bölge olan Kocaeli’de, Gebze Tarihi Sığırlık Merası’nda yaşayan Yörüklere sahip çıkılıp, bölgede Yörüklük kültürünün yaşatılması için özel çalışmalar yapılmalıdır. Son olarak Gebze Tarihi Sığırlık Merası, Yörük obasında yaz-kış yaşayan Yörüklerle ilgili 1 ay önce çektiğim belgeseli paylaşmak istiyorum.

https://youtu.be/MSlfXMTgaik

Gebze’de 700 yıldır yaşatılan Yörüklük Kültürü ile ilgili basında yer alan haber

https://www.ozgurkocaeli.com.tr/amp/haber/5510807/kocaelide-700-yillik-gelenegi-surduren-yoruk-aile-yardim-istiyor

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Tarım, Ziraat ve Hayvancılık Teşvik Edilmeli

Kocaeli, Bilim Teknoloji ve Sanayi Bölgesi olmanın yanında; tarım ve hayvancılık, ziraat, meyvecilik üretimi açısından da önemli bir kentimizdir. Halen; hayvancılık, seracılık ve tarım yapılıyor, hayvancılık ve tarım teşvik edilmeli.

Turizm Teşvik Edilmeli

Kocaeli; tarih, doğa ve kültür turizmi açısından çok önemli bir bölge. Kocaeli Bölgesi’nin tarih ve kültür turizminde marka değerleri tanıtılmalı, turizmden hak ettiği payı almalı, turizm yatırımları teşvik edilmelidir. Marka kent Kocaeli ile ilgili birçok TV kanalında yayınlanan makalem:

https://m.youtube.com/watch?v=HEjGFldWoyw

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Çevre ve Hava Kirliliği Önlenmeli

Kocaeli’de çevre ve hava kirliliği çok büyük boyutlarda. Vatandaşlar çevre ve hava kirliliğine karşı daha sıkı önlemler alınmasını istiyorlar. Çevre kirliliğine karşı daha etkin önlemler alınması için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı özel önlemler almalı. Bu konuda, Gazete Gebze’de son yazdığım makalemi paylaşıyorum.

https://www.gazetegebze.com.tr/makale/amp/1484

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a daha önce Gebze Gazetesi’nden www.gebzegazetesi.com da ‘’Belgeselcinin Not Defteri” köşesinde yazdığım makalelerden bazılarının linkini bir kez daha paylaşıyor, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ dan Kocaeli ile ilgili müjdeli haberler bekliyor, Kocaeli’nin sorunlarının çözümü için ilgi ve desteklerini bekliyorum.

Gebze Gazetesi’nde yayınlanan makalelerim

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=2187&t=makale

https://www.gazetegebze.com.tr/makale/amp/1522

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=4256&t=makale

http://www.sanalbasin.com/cumhurbaskani-sayin-erdogana-gebze-mektubu-23346371/

http://www.sanalbasin.com/cumhurbaskani-erdogana-gebze-kislasi-mektubu-25355192/

https://www.gazetegebze.com.tr/makale/amp/1522

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5 yıl önce Gebze Gazetesi’nde yazdığım Gebze Mektubu’nu bugün bir kez daha paylaşıyorum:

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a Gebze Mektubu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi için bugün ilimizde olacak. Sadece Türkiye’nin değil, bütün dünyanın gündemi şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Operasyonu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’da bugün konuşmasında ağırlıklı olarak Afrin Operasyonu, AK Parti’nin yenilenme süreci ve 2019 seçimlerine vurgu yapacak. Ancak biz yaşadığımız kente borcumuzu ödemek adına yine Gebze’nin sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz.

Bugünkü makalemde de Gebze’deki bazı sıkıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgisine sunarak, Gebze mektubu yayımlamak istiyorum. Dün Erdoğan’ın Kocaeli ve Gebze’ye olan ilgisini yazmıştık, bugün ise Gebze mektubu yayınlarken, dün bu köşede yazdığımız yazıyı http://www.gebzegazetesi.com/cumhurbaskani-erdoganin-kocaeli-ve-gebze-ilgisi-makale,2185.html adresinden okuyabilirsiniz.

HÜNKAR ÇAYIRI SATILMASIN

Gebze’de son döneme damgasını vuran en önemli konu hiç kuşkusuz Hünkar Çayırı’nın satışı konusu. 1943 yılında 4 Milyon metre kare alana sahip Hünkar Çayırı, zaman içinde parsel parsel satılarak 1990’lı yılların sonunda 195 bin metre kare alana kadar düşmüştü. Kocaeli’nin tamamının Büyükşehir statüsüne kavuşup, Köy Hizmetlerinin lağvedilmesiyle Kocaeli Büyükşehir’e devredilen Hünkar Çayırı, SEKA Park’ın karşılığında Devlet Malzeme Ofisi’ne verildi. DMO’da 2016 yılının mart ayında araziyi Özelleştirme Yüksek Kurulu’ndan satışa çıkarmıştı. Tabi o zaman yaptığımız yayınlar ile Gebze kamuoyunun tepkisi sonuç verdi ve bu satıştan vazgeçildi. Gerçekten o dönem büyük mücadeleler vererek Fatih’in emaneti Hünkar Çayırı’nın Gebzelilere kalması sağlanmıştı. Ancak ne olup bittiyse bir sene içerisinde Devlet Malzeme Ofisi Hünkar Çayırı’nı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne takas karşılığı devretti ve Milli Emlak geçtiğimiz yıl Aralık ayında araziyi Erzincanlılar Vakfı’na Özel Üniversite kurulması için tahsis etti. İlk günden beri Gebze kamuoyu bu tahsise tepkili. Bu konuda Gebzelilerin en büyük umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çünkü Moğolistan’a kadar giderek Orhun yazıtları için 40 kilometre yol yapan gerek Orta Asya’da gerekse Balkanlarda Türk-İslam-Osmanlı ve Selçuklu eserlerine sahip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze’deki bu yanlışa da dur diyecektir. Hünkar Çayırı sıradan bir yer değildir. Fatih Sultan Mehmet’in 300 bin kişilik ordusuyla konakladığı, Otağ kurduğu ve hayatını kaybettiği Gebze’nin sembolü olan bir yer. Osmanlı ile Bizans arasında yapılan Palekanon Savaşı’nın da gerçekleştiği yer olarak rivayet edilmektedir. Böylesine tarihi öneme ve eşsiz güzelliğe sahip olan, Çayırova ilçesine de adını veren Hünkar Çayırı’na inanıyorum ki Sayın Erdoğan sahip çıkacak ve bu yanlışa dur diyecektir.

BALLIKAYALAR YOK OLMASIN

Kocaeli’nin ve Türkiye’nin en önemli kültürel değerlerinden birisi Ballıkayalar Tabiat Parkı. Bugün “Kocaeli’de en çok tanınan yer neresi diye?” sorulduğunda duyacağınız ilk cevap Ballıkayalardır. Yürüyüş parkurları, eşsiz doğası, insana huzur veren yapısıyla Ballıkayalar Tabiat Parkı büyük bir tehdit altında. Gebze’de kurulmak istenen Mermerciler Fuarı Ballıkayaların su havzası üzerinde inşa edilecek. 1200 dönüm arazi üzerinde inşa edilecek fuarda gelecekte üretim yapılırsa, Türkiye’nin gözbebeği bu Tabiat Parkı yok olmayla karşı karşıya kalacak. Devlet Su İşleri’nin bu konuda hazırlanan ÇED raporunda projeye şerh koyduğunu biliyoruz ve bu konuda haberleri de kamuoyuyla paylaştık. Cumhurbaşkanımızın Ballıkayalar’da yaşanan bu sıkıntıya dur demesini Gebzeli bir kişi olarak temenni ediyorum. Hak ettiği değeri görmeyen Ballıkayalar ne yazık ki yatırımlardan da pay alamıyor. Çünkü edindiğimiz bilgilere göre Kocaeli’deki diğer tabiat parklarına yüksek bütçeler ayrılırken, ne yazık ki 2018 yılı bütçesinde Ballıkayalar’a bir TL bile bütçe ayrılmadı. Biz sayın Cumhurbaşkanımızdan bir hafta sonu resmi program dahi olmadan Ballıkayalar Tabiat Parkı’nı gelip görmeye ve bu eşsiz doğada yürümeye davet ediyoruz.

ASKERİ KIŞLA BETONLAŞMASIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a arz edeceğimiz bir diğer önemli konu ise Gebze Topçu Kışlası. Osmanlı döneminde ve Kurtuluş Savaşı’nda önemli bir mevzi üstlenen Kışla’yı, Cumhuriyetin ilanından önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk de ziyaret etmişti. Genelkurmay Başkanları yetiştiren Gebze Kışlası, TOKİ’ye devredildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı bir açıklamada askeri alanların yeşil alan olarak değerlendirilmesini ifade etmişti. Ama ne yazık ki TOKİ tarafından burası betonlaştırılacak. Darıca Kışlası’nı TOKİ’den kurtardık ama Gebze Kışlası’nı da Gebze halkının kullanımına sunmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz Kışlayı Gebzelilerin kullanımına sunmasıdır. Ayrıca bu kışla içerisinde yer alan bazı tarihi binaları da yıkılmaktan kurtarıp, birer müze haline getirilmesi için Cumhurbaşkanımızdan talepte bulunuyoruz. Gebze’mizi ilgilendiren bu üç konuyla ilgili görüş ve düşüncelerimizi paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talepte bulunduk. Bugün ilimizde bulunacak Erdoğan’dan bu konularda Gebzelilerin sesini duymasını diliyorum. (Kaynak: 8 Kasım 2020 Gebze Gazetesi)





